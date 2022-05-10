Газзаев: «„Динамо“ – „Спартак“ было дерби всесоюзного масштаба»

Бывший тренер «Алании» прокомментировал результат матча полуфинала Кубка России против «Динамо» (0:3).

Конечно, «Динамо» играло сильнее. Результат абсолютно заслуженный. Хотя «Алания» очень старалась. Но, естественно, исполнительское мастерство отдельных игроков сказалось. «Аланию» можно похвалить за старательность, но не более того.

Какой финал я бы хотел увидеть? «Динамо» – «Спартак» в свое время было дерби всесоюзного масштаба. Скорее всего, этот матч будет в финале. Должна быть интересная игра.

Я как игрок начинал в «Алании», и как тренер. И в «Динамо» я состоялся и как игрок, и как тренер. Чувства сегодня были двойственные. Но честно скажу, сегодня болел за «Аланию». Очень хотел, чтобы команда попала в финал. А в финале Кубка буду болеть уже за «Динамо». Тут двух мнений быть не может.