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Булыкин: «Агаларов очень хорошо проявил себя в этом сезоне»

сегодня, 14:31

Экс-игрок «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился мнением по поводу лучшего игрока РПЛ текущего сезона.

Можно выделить многих, но я бы посмотрел на нападающих. Выбрал бы Гамида Агаларова из «Уфы». Он очень хорошо проявил себя в этом сезоне, на данный момент является лучшим бомбардиром Премьер-лиги. Плюс, он проявляет себя в не самой сильной команде, а это вдвойне сложнее. У Агаларова большой потенциал, чтобы заиграть в другом клубе. Главное, не снижать требований к себе. Тогда можно доказать всем, что ты — настоящий бомбардир. У нападающих часто бывают голевые засухи. Если он пройдет через это, то выйдет на приличный уровень в топ-клубе.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 15:22
Теперь бы его продать подороже...
Ironigor
Ironigor
сегодня в 15:18
Лучший из лучших.
Парадокс что этот лучший , находится в одной из худшей команды РПЛ.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 14:41
Гамид хорош конечно! Но это только один сезон
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 14:33
показал неплохой результат.
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