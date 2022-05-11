«Спартак» и «Динамо» сыграют в финале Кубка России впервые за 72 года

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сегодня, 21:45

В матче 1/2 финала Кубка России «Спартак» обыграл «Енисей» со счетом 3:0.

В финале турнира 29 мая красно-белые сыграют с московским «Динамо». Команды впервые за 72 года проведут очную встречу в финале Кубка страны.

Последняя игра между «Спартаком» и «Динамо» в финале турнира прошла в 1950 году. Тогда спартаковцы разгромили «Динамо» со счетом 3:0.

Помимо этого, «Спартак» вышел в финал Кубка России впервые с 2006 года.