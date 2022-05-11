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«Спартак» и «Динамо» сыграют в финале Кубка России впервые за 72 года

сегодня, 21:45
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)3 : 0Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)ЕнисейМатч завершен

В матче 1/2 финала Кубка России «Спартак» обыграл «Енисей» со счетом 3:0.

В финале турнира 29 мая красно-белые сыграют с московским «Динамо». Команды впервые за 72 года проведут очную встречу в финале Кубка страны.

Последняя игра между «Спартаком» и «Динамо» в финале турнира прошла в 1950 году. Тогда спартаковцы разгромили «Динамо» со счетом 3:0.

Помимо этого, «Спартак» вышел в финал Кубка России впервые с 2006 года.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
сегодня в 23:11, ред.
История противостояния обоих клубов насчитывает без малого сотню лет, но так случилось, что в финале Спартак и Динамо играли всего один раз и случилось это семьдесят два года назад. Наверное живых свидетелей того матча можно пересчитать по пальцам и думаю эти уважаемые болельщики обоих прославленных клубов заслуживают особой привилегии, быть допущенными бесплатно на трибуны Лужников в день проведения финала Кубка России сезона 2021-2022. Ну а единственный участник того финала, доживший до наших дней, Никита Павлович Симонян заслуживает права не только ввода мяча в игру, но и вручения команде-победителю почётного трофея!

Что касается события семидесяти двух летней давности, то поединок состоялся в Москве на стадионе Динамо в канун празднования очередной годовщины Октябрьской Революции 6 ноября 1950 года и завершился победой красно-белых со счётом 3:0. А как оно будет на этот раз, узнаем совсем скоро. Болейте за своих, а не против чужих!
berda2003
berda2003
сегодня в 22:26
неужели, хоть один чел, чуть-чуть знаком с российским футболом, мог подумать, что будет не московский финал...
после объявления лужников ареной финала - вопрос финалистов решил "слепой" жребий...
ABir
ABir
сегодня в 22:16
Это будет упорный матч за Кубок России в исполнении двух лучших кубковых команд сезона! В их исполнении ценность этого трофея приобретает совсем другой вес и значимость.
drug01
drug01
сегодня в 22:06
Ждём финал!
ABir
ABir
сегодня в 21:55
С нетерпением ждём хорошего футбола в финале и победы Спартака!
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