«Спартак» и «Динамо» сыграют в финале Кубка России впервые за 72 года

В матче 1/2 финала Кубка России «Спартак» обыграл «Енисей» со счетом 3:0.
В финале турнира 29 мая красно-белые сыграют с московским «Динамо». Команды впервые за 72 года проведут очную встречу в финале Кубка страны.
Последняя игра между «Спартаком» и «Динамо» в финале турнира прошла в 1950 году. Тогда спартаковцы разгромили «Динамо» со счетом 3:0.
Помимо этого, «Спартак» вышел в финал Кубка России впервые с 2006 года.
Что касается события семидесяти двух летней давности, то поединок состоялся в Москве на стадионе Динамо в канун празднования очередной годовщины Октябрьской Революции 6 ноября 1950 года и завершился победой красно-белых со счётом 3:0. А как оно будет на этот раз, узнаем совсем скоро. Болейте за своих, а не против чужих!
Что касается события семидесяти двух летней давности, то поединок состоялся в Москве на стадионе Динамо в канун празднования очередной годовщины Октябрьской Революции 6 ноября 1950 года и завершился победой красно-белых со счётом 3:0. А как оно будет на этот раз, узнаем совсем скоро. Болейте за своих, а не против чужих!
после объявления лужников ареной финала - вопрос финалистов решил "слепой" жребий...
после объявления лужников ареной финала - вопрос финалистов решил "слепой" жребий...