Каттани: «„Спартак“ – самый великий клуб России. Это факт»

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани перед матчем с «Зенитом» высказался о статусе красно-белых.

«Зенит» уже чемпион и хотел бы утвердиться в этом статусе в матче против «Спартака»? Любая команда, которая приезжает сюда, хочет победить. Неважно, чемпион это или нет. «Енисей» тоже хотел выиграть.

У любого, кто играет против «Спартака», есть дополнительная мотивация, потому что «Спартак» – это главный клуб России. Это может не нравиться, но это факт. Когда мы говорим об этом, то вижу реакцию. Но я в самом великом клубе России – это не моя проблема, а кого-то другого.

Я здесь не для того, чтобы переписывать историю. Мне даже не надо было приезжать сюда, чтобы понять, что самый великий, самый славный клуб России – это московский «Спартак».

Я думаю, что бесполезно тратить время на то, чтобы переписать историю. Говорю не о прошлом, а о настоящем и будущем. Для меня это факт, зачем лишний раз это обсуждать?

Что нужно сделать, чтобы побить «Зенит»? Сейчас не хочу говорить об этом. Нам надо отдохнуть.