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Каттани: «„Спартак“ – самый великий клуб России. Это факт»

сегодня, 20:10
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит15.05.2022 в 16:30 Не начался

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани перед матчем с «Зенитом» высказался о статусе красно-белых.

«Зенит» уже чемпион и хотел бы утвердиться в этом статусе в матче против «Спартака»? Любая команда, которая приезжает сюда, хочет победить. Неважно, чемпион это или нет. «Енисей» тоже хотел выиграть.

У любого, кто играет против «Спартака», есть дополнительная мотивация, потому что «Спартак» – это главный клуб России. Это может не нравиться, но это факт. Когда мы говорим об этом, то вижу реакцию. Но я в самом великом клубе России – это не моя проблема, а кого-то другого.

Я здесь не для того, чтобы переписывать историю. Мне даже не надо было приезжать сюда, чтобы понять, что самый великий, самый славный клуб России – это московский «Спартак».

Я думаю, что бесполезно тратить время на то, чтобы переписать историю. Говорю не о прошлом, а о настоящем и будущем. Для меня это факт, зачем лишний раз это обсуждать?

Что нужно сделать, чтобы побить «Зенит»? Сейчас не хочу говорить об этом. Нам надо отдохнуть.

«Спартак» примет «Зенит» в воскресенье, 15 мая. Начало – в 16:30 мск. Ранее стало известно, кто рассудит встречу.

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Все комментарии
lotsman
lotsman
сегодня в 20:52
Зенит едет на игру с Спартаком чтобы утвердить своё чемпионство?!!! Кто выдумал эту чушь? Зенит утвердил своё чемпионство в игре с Локомотивом. Утверждать и доказывать Зениту уже ничего не надо. Что касается великого Спартака, то Зенит уже встречался с ним в 12 туре и доказал своё превосходство, 7 - 1. Говорить о том, что Спартак самый главный клуб России, это через чур пафосно и неумно. Самый популярный - да. Когда то, совсем давно, многие ведомства и профсоюзы имели свои спортивные сообщества. Тогда и родилась идея создать спортивное общество, независимое от ведомств и профсоюзов. Инициаторами этого стали А.В. Козырев и братья Старостины. Они и придумали название - "Спартак". Независимое общество полюбили и назвали его НАРОДНЫМ. Что Спартак народная команда никто не спорит, но что она главная в России, это бред.
ZIBO rock
ZIBO rock ответ протон (раскрыть)
сегодня в 20:47, ред.
А при чем тут еврокубки и Россия?! Было время, в рейтинге УЕФА Спартак был 4-ым! А еврокубковый турнир, он один, ЛЧ (все остальные турниры, как модно сейчас говорить, для нищих) и выше Спартака в главном европейском турнире ни один Российский клуб не поднимался! А если говорить про кубок УЕФА, то например и у Барсы и у Сити его нет а у Севильи аж 6, но при этом Севилья выигрывала чемпионат Испании лишь 1 раз - 75 лет назад! Севилья - великий клуб Испании?!
Да и в нынешнем сезоне Лиги Европы Спартак остался непобежденным!!!
Futurista
Futurista
сегодня в 20:42
Великий и ужасный...но в общем то прекрасный)...
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 20:41
Да ужжж, ладно хоть итальяшка приехал нам рассказал.
drug01
drug01
сегодня в 20:38
Сколько надежд!!!
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 20:23
Судя по истории и трофеям, трудно с ним поспорить, хоть я и не люблю Спартак.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 20:17, ред.
А что ему еще говорить?

Полгода спустя ! Каттани в футболке КИ Клаксвик (KÍ / Klaksvíkar Ítróttarfelagх(Фареры) : КИ Клаксвик -самый великий клуб Фарер! Это факт!
протон
протон
сегодня в 20:12
В футболе каждый сезон - нулевой километр. Великий ты или не великий - в июле все заново. Был ли Спартак великим в 90-х и начале 00-х? Безусловно.
Как можно растягивать величие по годам - загадка. Пафосные речи всегда можно придумать, а по факту это спор ради спора. А вот Барселона сейчас великая? А Блэкберн великий клуб? А Парма?
А кто великее - Селтик или Рейнджерс?
Популизм
Шуnя771
Шуnя771 ответ Gor Ter-Aristacessian (раскрыть)
сегодня в 20:12
Даже в бинокль с обеих сторон))
протон
протон
сегодня в 20:11
Спартак единственный великий клуб в Европе без евротрофеев. Уникальное достижение, которое не сможет повторить ни Реал ни Ливерпуль.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 20:11
Повторяет Товарищ общеизвестные постулаты!
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
сегодня в 20:10
Как смотреть))
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