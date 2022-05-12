Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Андрей Мостовой: «Говорить, что в РПЛ конкуренции нет – неправильно»

сегодня, 19:27

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой высказался о конкурентах сине-бело-голубых в чемпионате России.

Как футболист я, конечно, вижу одни плюсы. Два года подряд – ты чемпион и ощущаешь себя увереннее. При этом говорить, что конкуренции нет – неправильно. Последние годы «Зенит» конкурировал с «Локомотивом». Теперь таким главным соперником стало «Динамо»: у них хороший тренер, игроки при нём растут и развиваются, по ходу сезона они максимально к нам приближались.

Все новости
Каттани: «„Спартак“ – самый великий клуб России. Это факт»
Сегодня, 20:10
Сёмин: «Благодаря чему Томас Цорн был приглашен в „Локомотив“?»
Сегодня, 18:05
Шунин: «Конечно, в финале Кубка со „Спартаком“ будет непросто»
Сегодня, 17:29
Терюшков: «Если бы Юрана не было, мы бы хотели видеть Черчесова в „Химках“»
Сегодня, 16:21
Шунин: «У спада „Динамо“ в конце сезона нет одной причины»
Сегодня, 16:02
Генич: «Ваноли не только тренирует „Спартак“, но и сам сейчас тренируется»
Сегодня, 15:45
Все комментарии
протон
протон
сегодня в 20:00
Какие у вас конкуренты?
У вас самый сильный состав , особенно по части легионеров.
Самый сыгранный коллектив.
Никаких трясок и шатаний внутри , какие были при Луческу, например.
Один из лучших тренеров России.
Вы посмотрите как другие живут, какие у них проблемы..
drug01
drug01
сегодня в 19:36
Она есть но не та??
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 19:32
Есть Зенит, и есть конкуренция среди остальных
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 