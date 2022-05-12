Андрей Мостовой: «Говорить, что в РПЛ конкуренции нет – неправильно»

Полузащитник «Зенита» высказался о конкурентах сине-бело-голубых в чемпионате России.

Как футболист я, конечно, вижу одни плюсы. Два года подряд – ты чемпион и ощущаешь себя увереннее. При этом говорить, что конкуренции нет – неправильно. Последние годы «Зенит» конкурировал с «Локомотивом». Теперь таким главным соперником стало «Динамо»: у них хороший тренер, игроки при нём растут и развиваются, по ходу сезона они максимально к нам приближались.