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Степашин: «Если „Динамо“ выиграет Кубок, привезём его в квартиру Яшиных»

сегодня, 11:34

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин поделился воспоминаниями о Валентине Тимофеевне, супруге Льва Яшина.

У нее была искринка в глазах, чувство юмора, удивительный человек. А потом, она столько рассказала мне, господи, видимо, что-то придется еще раз написать в жизни. Ведь Лев Иванович был блестящий, великий вратарь, но очень домашний и добрый человек. Великим спортсменом и политиком может стать только тот, у которого есть тыл. Тыл Льва Яшина – это Валентина Тимофеевна.

Мы сейчас договорились с «Локомотивом», с которым «Динамо» будет играть в 29-м туре, что посвятим этот матч памяти Валентины Тимофеевны. И отметим юбилей Юрия Сёмина, которого она очень любила… Если возьмем Кубок, мы обязательно привезем его с Антошей Шуниным в её квартиру…

Валентина Яшина ушла из жизни 10 мая.

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Динамо М  Яшин Лев
Источник: kp.ru
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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
сегодня в 13:34
Вуди Аллен по такому поводу сказал: "Хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах." Я конечно приветствую инициативу Степашина, но всё же до окончания финала не делал бы никаких заявлений.
lotsman
lotsman
сегодня в 12:19
Не плохое решение, благородное.
альсато
альсато
сегодня в 12:01
Удачи Динамо!
sv_1969
sv_1969
сегодня в 11:35
Символично будет
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