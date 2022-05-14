Степашин: «Если „Динамо“ выиграет Кубок, привезём его в квартиру Яшиных»

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин поделился воспоминаниями о Валентине Тимофеевне, супруге Льва Яшина.

У нее была искринка в глазах, чувство юмора, удивительный человек. А потом, она столько рассказала мне, господи, видимо, что-то придется еще раз написать в жизни. Ведь Лев Иванович был блестящий, великий вратарь, но очень домашний и добрый человек. Великим спортсменом и политиком может стать только тот, у которого есть тыл. Тыл Льва Яшина – это Валентина Тимофеевна.

Мы сейчас договорились с «Локомотивом», с которым «Динамо» будет играть в 29-м туре, что посвятим этот матч памяти Валентины Тимофеевны. И отметим юбилей Юрия Сёмина, которого она очень любила… Если возьмем Кубок, мы обязательно привезем его с Антошей Шуниным в её квартиру…