Объявлены претенденты на звание лучшего молодого игрока сезона АПЛ

Пресс-служба Английской Премьер-Лиги объявила имена претендентов на звание лучшего молодого игрока по итогам сезона 2021/22.
На награду номинированы:
Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»)
Фил Фоден («Манчестер Сити»)
Конор Галлахер («Кристал Пэлас»)
Тайрик Митчелл («Кристал Пэлас»)
Мэйсон Маунт («Челси»)
Аарон Рамсдейл («Арсенал»)
Деклан Райс («Вест Хэм»)
Букайо Сака («Арсенал»)
Ранее стали известны претенденты на звание лучшего игрока сезона в АПЛ.
Трент конечно же провел сезон слабея прошлогоднего, но по возрасту это сильнейший защитник в АПЛ 19 асистов хороший показатель для крайнего защитника
Фоден стал основным игроком в МС, в клубе где абы кого в основе точно не будет. Если Фил не словит звезду, то это не просто будущее МС, а еще и будующий мозг команды, замена для КДБ...14 голов и 11 асистов за сезон
Галлахер тоже сильно проводит сезон и в скромном Пэласе стал основним игроком центра поля, Вейра помог молодому игроку обрести уверенность, и возможно уже в следующем сезоне он станет уже игроком обоймы Челси
Еще одним молодым талантом которого раскрыл Вейра стал левый защитник Кристала - Митчелл, да у него всего лишь 2 голевые передачи за сезон, но парень трудяга думаю через пару сезонов он будет играть в одном из топ клубов АПЛ. Пожелаю парню удачи
Маунт 13 голов и 16 голевых передач во всех турнирах за сезон, достойный результат для 23-х летнего игрока
Райс так же провел хороший сезон но если чесно лично я не понимаю по какой причине ВХЮ требует за него 100 млн у потенциальных покупателей...)
Раймсдел думаю своей игрой закрыл рты всем тем, кто в начале сезона сомневался в нем, и смеялись над его трансфером, не скрою, я был одним из таких....
Сумашедшие сейвы, сухие серии и вызов в национальную сборную....молодчина
Ну и Сака.....16 голов и 6 асистов во всех турнирах, Сака стал одним из лидеров в "детском саду" Артеты, и я очень надеюсь, что в следующем сезоне его игра станет еще ярче!
Мой выбор это Сака Фоден и Маунт!
Трент конечно же провел сезон слабея прошлогоднего, но по возрасту это сильнейший защитник в АПЛ 19 асистов хороший показатель для крайнего защитника
Фоден стал основным игроком в МС, в клубе где абы кого в основе точно не будет. Если Фил не словит звезду, то это не просто будущее МС, а еще и будующий мозг команды, замена для КДБ...14 голов и 11 асистов за сезон
Галлахер тоже сильно проводит сезон и в скромном Пэласе стал основним игроком центра поля, Вейра помог молодому игроку обрести уверенность, и возможно уже в следующем сезоне он станет уже игроком обоймы Челси
Еще одним молодым талантом которого раскрыл Вейра стал левый защитник Кристала - Митчелл, да у него всего лишь 2 голевые передачи за сезон, но парень трудяга думаю через пару сезонов он будет играть в одном из топ клубов АПЛ. Пожелаю парню удачи
Маунт 13 голов и 16 голевых передач во всех турнирах за сезон, достойный результат для 23-х летнего игрока
Райс так же провел хороший сезон но если чесно лично я не понимаю по какой причине ВХЮ требует за него 100 млн у потенциальных покупателей...)
Раймсдел думаю своей игрой закрыл рты всем тем, кто в начале сезона сомневался в нем, и смеялись над его трансфером, не скрою, я был одним из таких....
Сумашедшие сейвы, сухие серии и вызов в национальную сборную....молодчина
Ну и Сака.....16 голов и 6 асистов во всех турнирах, Сака стал одним из лидеров в "детском саду" Артеты, и я очень надеюсь, что в следующем сезоне его игра станет еще ярче!
Мой выбор это Сака Фоден и Маунт!