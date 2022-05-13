Soccer.ru
ГлавнаяНовостиТитулы и награды, призыАнглия. Премьер-Лига 2021/2022

Объявлены претенденты на звание лучшего молодого игрока сезона АПЛ

сегодня, 15:47

Пресс-служба Английской Премьер-Лиги объявила имена претендентов на звание лучшего молодого игрока по итогам сезона 2021/22.

На награду номинированы:

Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»)

Фил Фоден («Манчестер Сити»)

Конор Галлахер («Кристал Пэлас»)

Тайрик Митчелл («Кристал Пэлас»)

Мэйсон Маунт («Челси»)

Аарон Рамсдейл («Арсенал»)

Деклан Райс («Вест Хэм»)

Букайо Сака («Арсенал»)

Ранее стали известны претенденты на звание лучшего игрока сезона в АПЛ.

Все новости
ОфициальноСтали известны претенденты на звание лучшего тренера АПЛ по итогам сезона
Сегодня, 14:31
ОфициальноАПЛ объявила претендентов на звание лучшего игрока сезона 2021/22
Сегодня, 13:15
Роналду прокомментировал получение награды лучшему игроку месяца в АПЛ
Вчера, 21:50
«Селтик» и «Аякс» вошли в чат. Свежеиспечённые европейские чемпионы и их достижения
Вчера, 15:31Александр Чистяков в блоге Смотри ширеКомментарии4
ОфициальноМайкл Джексон — лучший тренер АПЛ по итогам апреля
Вчера, 15:28
ОфициальноРоналду — лучший игрок АПЛ в апреле. Криштиану близок к повторению рекорда
Вчера, 13:31
Сортировать
Все комментарии
Igo0rek
Igo0rek ответ DawnOfDestiny (раскрыть)
сегодня в 19:00
А что в нем плохого? Парень прогрессирует с каждый сезоном, обладает отличным дриблингом, не боится брать игру на себя, умеет думать на поле.
протон
протон
сегодня в 18:30
Я думаю Маунт или Трент
A.S.A
A.S.A
сегодня в 18:06
Каждый из номинантов достоин по своему этой награды
Трент конечно же провел сезон слабея прошлогоднего, но по возрасту это сильнейший защитник в АПЛ 19 асистов хороший показатель для крайнего защитника
Фоден стал основным игроком в МС, в клубе где абы кого в основе точно не будет. Если Фил не словит звезду, то это не просто будущее МС, а еще и будующий мозг команды, замена для КДБ...14 голов и 11 асистов за сезон
Галлахер тоже сильно проводит сезон и в скромном Пэласе стал основним игроком центра поля, Вейра помог молодому игроку обрести уверенность, и возможно уже в следующем сезоне он станет уже игроком обоймы Челси
Еще одним молодым талантом которого раскрыл Вейра стал левый защитник Кристала - Митчелл, да у него всего лишь 2 голевые передачи за сезон, но парень трудяга думаю через пару сезонов он будет играть в одном из топ клубов АПЛ. Пожелаю парню удачи
Маунт 13 голов и 16 голевых передач во всех турнирах за сезон, достойный результат для 23-х летнего игрока
Райс так же провел хороший сезон но если чесно лично я не понимаю по какой причине ВХЮ требует за него 100 млн у потенциальных покупателей...)
Раймсдел думаю своей игрой закрыл рты всем тем, кто в начале сезона сомневался в нем, и смеялись над его трансфером, не скрою, я был одним из таких....
Сумашедшие сейвы, сухие серии и вызов в национальную сборную....молодчина
Ну и Сака.....16 голов и 6 асистов во всех турнирах, Сака стал одним из лидеров в "детском саду" Артеты, и я очень надеюсь, что в следующем сезоне его игра станет еще ярче!
Мой выбор это Сака Фоден и Маунт!
Elliada
Elliada ответ Igo0rek (раскрыть)
сегодня в 17:52
    DawnOfDestiny
    DawnOfDestiny ответ Igo0rek (раскрыть)
    сегодня в 17:50
    ФФ?) Только не он)
    BDA81
    BDA81 ответ allemz (раскрыть)
    сегодня в 17:50
    Ну если судить по вашим критериям, тот тут половину вылетят из списка))) Не думаю что те же Фоден или Сака потянут свою стату в клубе на уровне ВХЮ ))) Тут то же не маловажный фактор клуб в котором играет игрок.
    Накир
    Накир
    сегодня в 17:12
    Фил очень хорош
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    сегодня в 17:08
    Сака лучший
    Igo0rek
    Igo0rek ответ ВLACK WOLF (раскрыть)
    сегодня в 16:55
    Хахахахах аргументация 80 уровня xD
    Igo0rek
    Igo0rek
    сегодня в 16:53
    Однозначно Фоден!
    Elliada
    Elliada ответ дяденька Онуфрий (раскрыть)
    сегодня в 16:51
    Зависть берёт? Ливерпулю стоит помалкивать после того, как их сделали чемпионами в 2020 году. Сами не могут
    ВLACK WOLF
    ВLACK WOLF ответ дяденька Онуфрий (раскрыть)
    сегодня в 16:41
    Адекватность покинула их тела!
    дяденька Онуфрий
    дяденька Онуфрий ответ Elliada (раскрыть)
    сегодня в 16:40
    Назови хоть одного лучше защитника, а я не пойму куда суют постоянно хлам этот фодена, как и совали игроков купленных незаконно в 2012 /14 годах, игроков которым сейчас памятники ставят в том числе, игроков без которых сити бы не выиграл свои трофеи и само собой не получил бы столько отчислений от апл, и за трансы которых типа откупились признав вину и уплатив штраф 20 лям с мелочью, но 20+ лям не сопоставимы с прибылью которую они имели, так что кто кто а болелы мс обязаны молчать в тряпочку и терпеть...
    ВLACK WOLF
    ВLACK WOLF
    сегодня в 16:38, ред.
    Трент лучший.Да что там спорить,Трент игрок-1 ЛЧ, МС за сто лет-0!
    Elliada
    Elliada
    сегодня в 16:07
    Не пойму, почему везде суют этого Трента? Представляют его как суперигрока. Во всех рейтингах, номинациях он есть. Если посмотреть статистику, есть игроки лучше его или хотя бы наравне. Но, о них не говорят. Всё, что он делает это подает мяч в штрафную, причем большинство его забросов в никуда
    Carl Lewis
    Carl Lewis
    сегодня в 16:01
    Возможно Маунт.
    Gor Ter-Aristacessian
    Gor Ter-Aristacessian
    сегодня в 15:58
    Все не так ясно.
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответ LMI (раскрыть)
    сегодня в 15:56
    Букайоша лучший, без вопросов
    allemz
    allemz
    сегодня в 15:56
    Райс тут каким боком?)
    Да, он стабилен на уровне молотков, но перестаньте пиарить ирландца. По сезону ничего выдающегося не показал, полезно сыграл, да, но недостаточно для награды. У Мойеса все пахали, тогда уж и стахановца Соучека включите в этот список
    Romeo 777
    Romeo 777
    сегодня в 15:56
    Самый результативный из них в АПЛ Маунт - 11 голов, 10 голевых передач.
    А так, понятно что не только по результативности будут выбирать.
    LMI
    LMI
    сегодня в 15:48
    Конечно САКА.
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     