Салах заявил, что будет готов к финалу Лиги чемпионов против «Реала»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах заявил, что восстановится от травмы к финалу Лиги чемпионов.
Буду ли я готов сыграть в Париже через две недели? Конечно.
Салах был заменен во вчерашнем финале Кубка Англии с «Челси» (0:0, по пен. 6:5) на 33-й минуте.
Финал Лиги чемпионов против «Реала» состоится 28 мая.
Я смотрел несколько игр Ливерпуля в этом году, поэтому могу так сказать о Салахе.
Он что есть, что его нет. Ни забить не может, ни пас отдать толком. Поэтому не вижу потери для команды.
Пусть Жота играет в основе, чем Салах.То ли он реально уходить надумал, то ли размышляет как выбить денег от Ливерпуля побольше. Но он явно перестал играть.
Ну а так что,Салах столько наговорил в последнее время, так что пусть, конечно, играет, и несет ответственность за свои слова вместе с остальной командой. Чтобы на поле 28.05 вышли сильнейшие в обеих командах для обеспечения полноценного зрелища для болельщиков и во избежание последующих отмазок.
Я смотрел несколько игр Ливерпуля в этом году, поэтому могу так сказать о Салахе.
Он что есть, что его нет. Ни забить не может, ни пас отдать толком. Поэтому не вижу потери для команды.
Пусть Жота играет в основе, чем Салах.То ли он реально уходить надумал, то ли размышляет как выбить денег от Ливерпуля побольше. Но он явно перестал играть.
Ну а так что,Салах столько наговорил в последнее время, так что пусть, конечно, играет, и несет ответственность за свои слова вместе с остальной командой. Чтобы на поле 28.05 вышли сильнейшие в обеих командах для обеспечения полноценного зрелища для болельщиков и во избежание последующих отмазок.