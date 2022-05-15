Салах заявил, что будет готов к финалу Лиги чемпионов против «Реала»

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сегодня, 11:36

Нападающий «Ливерпуля» заявил, что восстановится от травмы к финалу Лиги чемпионов.

Буду ли я готов сыграть в Париже через две недели? Конечно.

Салах был заменен во вчерашнем финале Кубка Англии с «Челси» (0:0, по пен. 6:5) на 33-й минуте.

Финал Лиги чемпионов против «Реала» состоится 28 мая.