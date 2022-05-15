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Салах заявил, что будет готов к финалу Лиги чемпионов против «Реала»

сегодня, 11:36

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах заявил, что восстановится от травмы к финалу Лиги чемпионов.

Буду ли я готов сыграть в Париже через две недели? Конечно.

Салах был заменен во вчерашнем финале Кубка Англии с «Челси» (0:0, по пен. 6:5) на 33-й минуте.

Финал Лиги чемпионов против «Реала» состоится 28 мая.

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Все комментарии
FenixSL
FenixSL
сегодня в 13:58
что то очень много говорить стал Салах
видимо отговорки после проигрыша тоже уже подготовил)
КING ARTHUR
КING ARTHUR
сегодня в 13:37
Если честно,то очень много болтали они в этом месяце.Вон Реал выиграл чемп,но они даже не заикаются о золотом дубле,или 14 кубком ЛЧ.

А Ливерпуль о квадрупле говорит,потом о реванше.Надо меньше болтать перед боем,чтобы в случае проигрыша не видеть усмешку со стороны.
eleven LC
eleven LC
сегодня в 12:53
Я уверен что это будет легендарный финал ЛЧ!
Главное что бы все лучшие были в строю!
Caniggia
Caniggia
сегодня в 12:47
Надеюсь, Салах говорит реальные вещи и не выдаёт желаемое за действительное. Очень хочется видеть сильнейшие составы у Реала и Ливера в финале ЛЧ! Будем надеяться, что так и будет и мы получим супер финал.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 12:35
Салах сказал Салах сделал.
shlomo
shlomo
сегодня в 12:09, ред.
Салах после Кубка Африки не играет толком, если разобраться и посмотреть.

Я смотрел несколько игр Ливерпуля в этом году, поэтому могу так сказать о Салахе.
Он что есть, что его нет. Ни забить не может, ни пас отдать толком. Поэтому не вижу потери для команды.

Пусть Жота играет в основе, чем Салах.То ли он реально уходить надумал, то ли размышляет как выбить денег от Ливерпуля побольше. Но он явно перестал играть.

Ну а так что,Салах столько наговорил в последнее время, так что пусть, конечно, играет, и несет ответственность за свои слова вместе с остальной командой. Чтобы на поле 28.05 вышли сильнейшие в обеих командах для обеспечения полноценного зрелища для болельщиков и во избежание последующих отмазок.
Futurista
Futurista
сегодня в 12:03
Да да)...помним как ты после травмы восстановился и был готов к матчу Россия - Египет в 2018...
stanichnik
stanichnik
сегодня в 12:02
Все лучшие игроки обоих клубов должны быть в строю на финальный матч.
Bensurr
Bensurr
сегодня в 11:49
Ты то не нужен, главное Фабиньо и Ван Дейк сыграли
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 11:49
А вот это замечательно
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 11:47
Игра за ЗМ
drug01
drug01
сегодня в 11:39
Очень приятно слышать
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 11:38
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