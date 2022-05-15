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РПЛ и ФНЛ преждевременно поздравили «Торпедо» с выходом в Премьер-Лигу

сегодня, 15:10
ЕнисейЛоготип футбольный клуб Енисей (Красноярск)0 : 1Логотип футбольный клуб Торпедо (Москва)ТорпедоМатч завершен

РПЛ и ФНЛ преждевременно поздравили «Торпедо» с выходом в Премьер-Лигу. При определенном раскладе в оставшихся матчах ФНЛ клуб может опуститься на третье место.

Сегодня, 15 мая, московский клуб обыграл «Енисей» (1:0) и с 74 очками в 37 матчах вышел на промежуточное первое место в таблице.

У «Торпедо» на данный момент 74 очка в 37 играх, у «Оренбурга», идущего вторым, 73 балла после 37 матчей.

У «Факела», который сегодня встретится с «Металлургом», 68 очков в 36 матчах. Если воронежцы одержат две победы в оставшихся играх, «Оренбург» в последнем туре сыграет вничью, а «Торпедо» – проиграет, московский клуб займет третье место, уступив соперникам по дополнительным показателям.

ФНЛ и РПЛ удалили поздравления о возвращении «Торпедо» в элитный дивизион.

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Все комментарии
Алексей Невский
Алексей Невский
сегодня в 16:13
"Торпедо" сердечно поздравляю с выходом в РПЛ! Не дело играть классом ниже!
АлексАлекс
АлексАлекс
сегодня в 16:12, ред.
Вижу новость исправили, но снова не верно опубликована! Торпедо как раз гарантировало себе место в РПЛ, даже в случае расклада, который выше описали - тогда у команд будет по 74 очка и лишним окажется Оренбург по личным встречам между 3 командами (Факел 7 очков, Торпедо 7 очков, Оренбург 4 очка). Это Оренбург еще ничего себе не гарантировал!
Нашел_Ошибку
альсато
альсато
сегодня в 16:02
Поздравления, болельщикам легендарного клуба!
lotsman
lotsman ответ Алексей Невский (раскрыть)
сегодня в 16:02, ред.
Это уже производное от самодвижущегося подводного снаряда. Формой похож. Кстати, Динамо тоже никак не ОНО. Динамо (греч. δύναμις, «сила») — первая составная часть сложных слов, соответствующая по значению слову «сила» (она). Динамо или динамо-машина (она) — устаревшее название электрогенератора постоянного тока (он).
161регион
161регион
сегодня в 16:02, ред.
Торпедо поздравляю)))
dok66
dok66
сегодня в 15:59
Это здорово , но нужны спонсоры .
АлексАлекс
АлексАлекс ответ АлексАлекс (раскрыть)
сегодня в 15:56, ред.
Нашел_Ошибку

Правьте новость
старина
старина
сегодня в 15:53
Поздравления торпедонам
shlomo
shlomo
сегодня в 15:52
С возвращением!!!
NYJ
NYJ
сегодня в 15:50
Мои поздравления
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 15:49
Опять Локомотив превратиться в Пятое колесо😊 а чемпионат в первенство Московской водокачки...
АлексАлекс
АлексАлекс
сегодня в 15:49
С чего это вдруг Оренбург вышел напрямую??? Если Факел сегодня победит Металлург (обязан побеждать), а в последнем туре победит Балтику, то даже ничья Оренбурга в последнем туре отправит их в стыки, не говоря уже о поражении, а играть им со сверх мотивированным Волгарем, для которого этот матч будет решающим за выживание. Поправьте текст новости!
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 15:45
Тут вопрос в том, готов ли Торпедо к РПЛ.
Алексей Невский
Алексей Невский ответ lotsman (раскрыть)
сегодня в 15:42
Торпедо — тип автомобильного кузова, характеризующийся сигарообразной формой, то есть плавным (или даже прямым) переходом от боковин и ветрового стекла к капоту.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 15:40
Отличная новость!
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
сегодня в 15:38
С возвращением.
lotsman
lotsman
сегодня в 15:37
Торпедо вернулСЯ в РПЛ. Торпе́до — латинское название электрических скатов (скат - ОН), В XVIII—XIX веках термин стал использоваться для наименования морских мин (мина - ОНА), а в дальнейшем — для наименования самодвижущихся подводных снарядов. (снаряд - ОН). Он, она, но никак не ОНО.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 15:34
С возвращением в стан сильнейших
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 15:28
Отлично, приятно будет видеть легендарный клуб в РПЛ.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 15:24
Они Лужу заявили как домашний стадион. Это круто!!!!
makkie
makkie
сегодня в 15:19
Прекрасная новость!
РПЛ без Торпедо - не РПЛ
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 15:13
Вот это здОрово !!!! С возвращением братишки !
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