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сегодня, 15:10

РПЛ и ФНЛ преждевременно поздравили «Торпедо» с выходом в Премьер-Лигу. При определенном раскладе в оставшихся матчах ФНЛ клуб может опуститься на третье место.

Сегодня, 15 мая, московский клуб обыграл «Енисей» (1:0) и с 74 очками в 37 матчах вышел на промежуточное первое место в таблице.

У «Торпедо» на данный момент 74 очка в 37 играх, у «Оренбурга», идущего вторым, 73 балла после 37 матчей.

У «Факела», который сегодня встретится с «Металлургом», 68 очков в 36 матчах. Если воронежцы одержат две победы в оставшихся играх, «Оренбург» в последнем туре сыграет вничью, а «Торпедо» – проиграет, московский клуб займет третье место, уступив соперникам по дополнительным показателям.