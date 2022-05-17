«Реал» подпишет Тчуамени только при определённых условиях

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вчера, 23:24

«Реал» вряд ли подпишет опорного полузащитника «Монако» этим летом.

Мадридский клуб не будет работать над трансфером хавбека, если сохранит основных игроков линии полузащиты. Отмечается, что тренер «Реала» Карло Анчелотти высоко оценивает навыки 22-летнего француза, но рассчитывает на имеющихся в составе хавбеков.