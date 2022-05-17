Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиФранция. Лига 1 2021/2022

«Реал» подпишет Тчуамени только при определённых условиях

вчера, 23:24

«Реал» вряд ли подпишет опорного полузащитника «Монако» Орельена Тчуамени этим летом.

Мадридский клуб не будет работать над трансфером хавбека, если сохранит основных игроков линии полузащиты. Отмечается, что тренер «Реала» Карло Анчелотти высоко оценивает навыки 22-летнего француза, но рассчитывает на имеющихся в составе хавбеков.

Если Тчуамени покинет «Монако» летом, то, скорее всего, окажется в английском клубе. Помимо этого на игрока претендует ПСЖ.

Все новости
СлухиДи Мария согласовал однолетний контракт с «Ювентусом»
Вчера, 23:10
Слухи«Барселона» работает над подписанием Алонсо и Аспиликуэты из «Челси»
Вчера, 20:59
Слухи«Ньюкасл» по-прежнему хочет подписать Хендерсона из МЮ
Вчера, 19:40
СлухиВ ПСЖ прекратили попытки удержать Мбаппе в клубе
Вчера, 18:00
Слухи«Бавария» продвигается в переговорах по трансферу Гравенберга
Вчера, 17:22
Слухи«Ювентусу» интересны Погба, Ди Мария и Перишич
Вчера, 16:38
Все комментарии
протон
протон
сегодня в 01:00
Надеюсь что это неправда . Смотреть очередной сезон с одним опорником , которой ещё к тому же сдал , становится больно физически . Камавинга это не опорник.
Да и в конце концов Иско железно уходит , Себальос скорее всего , возможно и Асенсио . Через год Кроос закончит , и что дальше ? Выкупать Тчуамени из Англии за 150 Лямов ?
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:02
Может задержится в Монако ещё на один сезон? А в следующем сезоне посмотрит, проект какой команды интереснее. А то, этим летом много перемен и перестроек в командах.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:27
В Монако хорошо смотрелся!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 