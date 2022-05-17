«Реал» подпишет Тчуамени только при определённых условиях

«Реал» вряд ли подпишет опорного полузащитника «Монако» Орельена Тчуамени этим летом.
Мадридский клуб не будет работать над трансфером хавбека, если сохранит основных игроков линии полузащиты. Отмечается, что тренер «Реала» Карло Анчелотти высоко оценивает навыки 22-летнего француза, но рассчитывает на имеющихся в составе хавбеков.
Если Тчуамени покинет «Монако» летом, то, скорее всего, окажется в английском клубе. Помимо этого на игрока претендует ПСЖ.
Да и в конце концов Иско железно уходит , Себальос скорее всего , возможно и Асенсио . Через год Кроос закончит , и что дальше ? Выкупать Тчуамени из Англии за 150 Лямов ?
Да и в конце концов Иско железно уходит , Себальос скорее всего , возможно и Асенсио . Через год Кроос закончит , и что дальше ? Выкупать Тчуамени из Англии за 150 Лямов ?