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Гаджиев: «Карпин один из лучших наших тренеров»

03 июня 2022, 13:09

Тренер Гаджи Гаджиев прокомментировал слухи об интересе «Динамо» к главному тренеру «Ростова» Валерию Карпину.

Для тренера очень важно, чтобы он мог работать в доверии и спокойствии. Даже если есть какие-то проблемы, а руководство тебе доверяет — это дорогого стоит. Плюс, Ростов футбольный город. Обстановка в клубе и на стадионе существенно влияет на игру команды.

Понятно, что у «Динамо» амбиции. Они наконец-то хорошо управляемый клуб. Не только из-за того, что они взяли толкового тренера. Я бы отметил Желько Бувача — он отвечает за спортивную стратегию. Именно он пригласил Сандро Шварца. Оценка этого специалиста достаточно хорошая. Понятно, что сейчас спрос на тренеров с опытом и квалификацией возрос. Валерий Георгиевич один из лучших наших тренеров. Понятно, что такие приглашения будут. Всё зависит от него. Он спартаковец. Пойдёт или не пойдёт в «Динамо» — ему решать.

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Все комментарии
Garrincha58
Garrincha58
03 июня 2022 в 18:16
бред полный Карпин не тренер он такой же физрук как и Семак
Mekail
Mekail
03 июня 2022 в 14:42
Все правильно сказал.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
03 июня 2022 в 13:53
Пока да,но скоро подътянется молодёжь!
zooveterinar
zooveterinar
03 июня 2022 в 13:30
Валерий Георгиевич сумел "влить новую кровь" в наш рпл!! Будь у него возможности как у Семока хотя бы ,думаю в европе прогремели!!
Знатог
Знатог
03 июня 2022 в 13:30
Конечно. Как-никак тренер (без) сборной.
ДАША Д
ДАША Д
03 июня 2022 в 13:11
Сейчас - это лучший тренер.
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