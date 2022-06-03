Гаджиев: «Карпин один из лучших наших тренеров»

Тренер прокомментировал слухи об интересе «Динамо» к главному тренеру «Ростова» .

Для тренера очень важно, чтобы он мог работать в доверии и спокойствии. Даже если есть какие-то проблемы, а руководство тебе доверяет — это дорогого стоит. Плюс, Ростов футбольный город. Обстановка в клубе и на стадионе существенно влияет на игру команды.

Понятно, что у «Динамо» амбиции. Они наконец-то хорошо управляемый клуб. Не только из-за того, что они взяли толкового тренера. Я бы отметил Желько Бувача — он отвечает за спортивную стратегию. Именно он пригласил Сандро Шварца. Оценка этого специалиста достаточно хорошая. Понятно, что сейчас спрос на тренеров с опытом и квалификацией возрос. Валерий Георгиевич один из лучших наших тренеров. Понятно, что такие приглашения будут. Всё зависит от него. Он спартаковец. Пойдёт или не пойдёт в «Динамо» — ему решать.