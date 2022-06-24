«Баварию» не устраивает предложение «Барселоны» по трансферу Левандовского

«Барселона» сделала очередное предложение по трансферу нападающего «Баварии» Роберта Левандовского.
Каталонский клуб предложил за переход поляка 35 млн евро (плюс 5 млн евро в качестве бонусов), однако получил отказ от чемпионов Германии.
«Бавария» рассчитывает выручить с трансфера Левандовского 50 млн евро.
Ну а так что, на самом деле Бавария ведёт трансферную политику на зависть всем. Взять Мане который моложе Лёвы и хотят продать его за большую сумму до этого был Забицер за копейки, Горецки,Ггнабри ,тот же Лёва за бесплатно единственная их переплата на моей памяти это покупку брата Эрнандеса за клаусулу у Матрасников...
Ну а так что, на самом деле Бавария ведёт трансферную политику на зависть всем. Взять Мане который моложе Лёвы и хотят продать его за большую сумму до этого был Забицер за копейки, Горецки,Ггнабри ,тот же Лёва за бесплатно единственная их переплата на моей памяти это покупку брата Эрнандеса за клаусулу у Матрасников...