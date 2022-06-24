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«Баварию» не устраивает предложение «Барселоны» по трансферу Левандовского

24 июня 2022, 08:20

«Барселона» сделала очередное предложение по трансферу нападающего «Баварии» Роберта Левандовского.

Каталонский клуб предложил за переход поляка 35 млн евро (плюс 5 млн евро в качестве бонусов), однако получил отказ от чемпионов Германии.

«Бавария» рассчитывает выручить с трансфера Левандовского 50 млн евро.

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Все комментарии
Cayman
Cayman ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
24 июня 2022 в 16:45
Можно купить Мане за 35
КЭТиК
КЭТиК
24 июня 2022 в 09:50
Хочет Левандовски в Барселону - пусть сам доплачивает.
Маг_тм
Маг_тм
24 июня 2022 в 09:49, ред.
Ниче се они за 35 не хотят продать игрока которому 33 года, и контракт только на год. Мане же купили сами за 40, ему то только 30, и уровень игры на своей позиции не хуже Левы
112910415
112910415
24 июня 2022 в 09:19
пожалуй, избыточная принципиальность !
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ kind pennywise (комментарий удален) (раскрыть)
24 июня 2022 в 09:13
А толку им от 35 лямов? Им выгоднее будем что бы он сезон доиграл, потому что за эти 35 ничего не купишь
1 984
1 984
24 июня 2022 в 09:12
Посмотрим договорятся или нет.
stanichnik
stanichnik
24 июня 2022 в 09:05
Для чего тогда купили Мане, если Левандовски не захотели продать Барсе за вполне адекватную сумму?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
24 июня 2022 в 08:58
Просто хотят пшека у себя оставить...
ЮЗИК
ЮЗИК
24 июня 2022 в 08:55
Надо понять Барселону у неё кризис
УЕСКА
УЕСКА
24 июня 2022 в 08:53
Баврия слишком цену ломит за возрастного игрока, у которого остался всего год по контракту.
drug01
drug01
24 июня 2022 в 08:45
Надо держать свои условия...
ОПС
ОПС
24 июня 2022 в 08:45
Что то все равно решат.
Caniggia
Caniggia
24 июня 2022 в 08:44
За 50 лямов 34-х летнего игрока никто не купит, кроме полоумных шейхов! Может Бавария и ждёт предложений от ПСЖ, МС или Ньюкасла?
shlomo
shlomo
24 июня 2022 в 08:42
Бавария снова показывает прагматичный и рациональный подход к избавлению от Левана за такие деньги. Она прекрасно понимает, что с ним или без него она будет чемпионом Германии, а вот выиграть с Леваном что-то посолиднее - большой вопрос. Браво Бавария, а вот поклонникам Барсы можно только посочувствовать ...

Ну а так что, на самом деле Бавария ведёт трансферную политику на зависть всем. Взять Мане который моложе Лёвы и хотят продать его за большую сумму до этого был Забицер за копейки, Горецки,Ггнабри ,тот же Лёва за бесплатно единственная их переплата на моей памяти это покупку брата Эрнандеса за клаусулу у Матрасников...
STVA 1
STVA 1 ответ Cympak-05 (раскрыть)
24 июня 2022 в 08:39
Ну это же немцы)
shlomo2
shlomo2
24 июня 2022 в 08:37
Это уже немецкое скупердяйство
2wcudr42nneu
2wcudr42nneu
24 июня 2022 в 08:35
на то он и рынок, торгуйтесь...
Cympak-05
Cympak-05
24 июня 2022 в 08:21
Бавария купившая Мане за 35млн жалуется что за 34 Левандовского дают столько же
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
24 июня 2022 в 08:21
Надо лямов 5 накинуть
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