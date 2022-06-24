«Баварию» не устраивает предложение «Барселоны» по трансферу Левандовского

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24 июня 2022, 08:20

«Барселона» сделала очередное предложение по трансферу нападающего «Баварии» .

Каталонский клуб предложил за переход поляка 35 млн евро (плюс 5 млн евро в качестве бонусов), однако получил отказ от чемпионов Германии.

«Бавария» рассчитывает выручить с трансфера Левандовского 50 млн евро.