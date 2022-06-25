«МЮ – кладбище талантов». Погба, Магуайр, Лукаку и Рэшфорд потеряли золотые годы в Манчестере

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25 июня 2022, 21:00

Невилл прав – уютное гнездо разрушено.

«Птенцы Фергюсона» выиграли всё, поколение Бекхэма, Скоулза и Гиггза себя точно реализовало в родном клубе. Позже Эвра, Видич, Руни и Роналду не пожалели, что выбрали «Манчестер Юнайтед» в новом обличии. Клуб снова победил в Лиге чемпионов. Успех Моуриньо в Лиге Европы того же кайфа новым акселератам не принес, а теперь Невилл назвал свой любимый клуб «кладбищем талантов». Причем не подумайте, что речь лишь о самых свежих сделках последних лет. К грустному вердикту от ветеранов и экспертов клуб, где долгое время заправлял Вудворд, шел долго. И что Моуриньо говорил о команде и ее менеджерах много лет назад, то в итоге подтвердили факты. Еще до мировой пандемии Жозе в одной из ссор с Погба, по словам очевидцев, заявил Полю следующее:

Ты не играешь толком, не уважаешь напарников и болельщиков. Убиваешь менталитет прекрасных честных людей вокруг тебя. Ты как человек с гриппом в закрытой комнате – передаешь этот вирус другим.

Конечно, через пару лет Моуриньо не использовал бы сравнение с вирусом, слишком жестко, но безответственных людей в МЮ хватало. В том числе тех, кто похож на человека, который с ярко выраженными симптомами идет в общий офис, заражая других. Впрочем, в футболе нельзя винить только игрока, поскольку безответственность – опция по умолчанию среди спортсменов. Фергюсон делал все, чтобы Руни не спился раньше, чем себя реализовал, а Роналду вместо ночных приключений находил время и для работы в тренажерном зале. В МЮ ковали чемпионов и всегда сдерживали безумцев, вроде Беста. А теперь всё иначе…

Сезон 2015/16

«Новый Анри» из Марсьяля не получился. Возможно, в другом клубе карьера француза сложилась бы лучше. Заплатили 60 млн евро за молодого вингера, а спустя годы 26-летний футболист дешевле в четыре раза и не стал сильнее. У Депая не сложилось в Манчестере, тоже потерял время. Причем и Марсьяль, и Депай – игроки формата «Манчестер Юнайтед». Разумеется, на каждого Криштиану и Уэйна раньше находились свои Бебе и Обертан. Но, во-первых, Фергюсон не провидец, и это нормально, во-вторых, не платил за неудачные трансферы столько же денег, как МЮ позже отдал за того же Ди Марию – зрелого мастера, который до сих пор не любит вспоминать о своем английском опыте. Анхеля вспомнили специально. Говорят, «Ювентусу» не понравилось его поведение. Когда имеете дело с талантами, надо уметь их поставить на место, а в МЮ разучились.

Сезон 2016/17

Погба получил много денег, но не получил уважение в МЮ . Неслучайно его новая документалка с глупым названием «The Pogmentary» имеет рейтинг 1 из 10. Француза не любят не только болельщики «Юнайтед», у него ужасная репутация, не реализовал себя в АПЛ , куда вернулся из «Ювентуса». Потерянное время, упущенные шансы на трофеи для клуба. И деньги, ведь ушел бесплатно. Кладбище талантов также стало фатальным местом для Байи. Пришел молодым интересным защитником, а теперь его не знают куда девать, в основе ивуариец точно не нужен.

Сезон 2017/18

Лукаку было всего двадцать четыре, когда оказался в МЮ . Заплатили много денег. «Интер» предложил в итоге меньше, а получил от «аристократов» больше. Но чемпионство с МЮ Ромелу не праздновал, как позже в Милане. Бельгиец всегда капризничает, если не получается, и своего наставника в Манчестере не нашел. Форвард не заиграл в МЮ так, как умеет, его талант полностью не раскрылся. Также история Линделефа складывается не по сценарию Диаша в «Манчестер Сити» или Ван Дейка в «Ливерпуле». Перспективный защитник из «Бенфики» не стал одним из лучших в АПЛ , не был Линделеф чемпионом. Вряд ли шведский Виктор окажется в основе у тен Хага.

Сезон 2019/20

За сезон до этого пришел Фред, но это не молодой талант, а просто толковый футболист, который в МЮ долго искал себя и не нашел. Вряд ли будет ключевым у тен Хага, если голландцу подвезут усиление в середину поля. Но даже когда не говорим о трансферах, а вспоминаем о школе МЮ , то получаем историю Гринвуда. Сейчас вингер под следствием – решают, избивал ли свою подругу и насиловал ли бедную девушку. Спортсмены за счет сильных адвокатов часто выходят сухими из воды, но на карьеру Гринвуда трагический случай, конечно же, повлияет. Как на карьеру Магуайра — перспективного защитника «Лестера» и сборной, повлияло решение выбрать МЮ . Его звал Гвардиола, но МЮ дал больше денег. Результат знаете, не хочется издеваться над парнем.

Сезон 2020/21

Амада Диалло оценим позже, но «Аталанта» получила свои 21.3 млн евро, а МЮ не видит юного футболиста, совершившего прорыв из запаса в основу. Также показательна судьба бедняги Донни ван де Бека. Классного игрока, которому лишь двадцать пять лет, пригласили в состав коллектива, который нуждался в центральных полузащитниках. В результате лишь в «Эвертоне» парень немного ожил, но появление тренера из Нидерландов в Манчестере не значит, что Донни заиграет. Скорее его ждет судьба воспитанника клуба Хендерсона – Дин может отправиться в аренду в «Ноттингем Форест».

Сезон 2021/22

Вот здесь можно упомянуть Рэшфорда. Играет за первую команду с 2015 года, но в 24 года это не суперзвезда мирового футбола, а человек с непонятными перспективами в МЮ с новым тренером. Также не забываем о Де Хеа. Давно уже не юный талант, но теперь не первый номер сборной Испании, без Фергюсона за много лет не выигрывал АПЛ еще раз. Не раскрылся невероятный голкипер так, как мог в составе более успешной команды. Санчо за 85 миллионов евро может стать еще одним разочарованным талантом, если у тен Хага ничего не получится. И даже если МЮ станет третьим в таблице, то не исключен успех без Джейдона в главной роли. Эланга или Санчо, Алехандро Феррейра – интересный аргентинский юниор, или Гринвуд – не важно. Все вытащили короткую спичку, когда судьба забросила их в «Манчестер Юнайтед».