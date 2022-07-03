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Григорян: «Дзюба может ещё 2-3 года поиграть на высоком уровне»

03 июля 2022, 23:31

Главный тренер женской команды ЦСКА Александр Григорян поделился мнением о будущем бывшего нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

Все мы хорошо знаем Дзюбу. Для него вообще какая-то сложная ситуация — двигатель в его футбольной карьере. Везде он справлялся с ними блестяще. Мы же видим, иногда он сам себя заводит, вступая в какие-то конфликты и так далее. Ему нужен какой-то вызов и мотивация. Может, в начале карьеры он был одноплановым нападающим, но сейчас те, кто считает, что Дзюба выполняет функции нападающего-столба, не учитывают многие факторы. Он может играть в оттяжке, хорош во взаимодействиях, он достаточно разносторонний игрок, но самое главное — когда он мотивирован. Он еще может 2-3 года поиграть на высоком уровне. Для него нужна ситуация-вызов, в них он как рыба в воде.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex ответ виктор бочарников (раскрыть)
04 июля в 10:35
См. коммент Ironigor в топе. Всё чётко и по делу.
виктор бочарников
виктор бочарников
04 июля в 07:13
Может,а почему не играет?
КЭТиК
КЭТиК
04 июля в 06:06
Поиграть может, но на каком уровне - это большой вопрос.
Василий 50
Василий 50
04 июля в 00:53
Деньги портят людей
Ironigor
Ironigor
04 июля в 00:10
Дзюба действительно смог бы ещё поиграть на довольно приличном уровне, если бы не любил больше футбола, ловить хайп со своих же бездарных поступков . Это тот момент в жизни, когда игра в футбол перестаёт быть стимулом для покарения новых вершин и продолжения своей футбольной карьеры. Популярность и хайповство сделали своё чёрное дело. Отлучили от футбола игрока Артёма Дзюбу , превратив его в героя комиксов Дзюбпула . И этот процесс уже наверняка не обратим. Есть одна надежда у Артёма, уехать действительно продолжить карьеру где нибудь заграницу . А лучше всего в страны арабского мира или Турцию, где не будет места для такого рода хайпов . И хоть как-то остаться на виду в футбольном мире .
Как-то так, на мой субъективный взгляд. Всем Добра !
Гость
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