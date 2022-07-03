Григорян: «Дзюба может ещё 2-3 года поиграть на высоком уровне»

Главный тренер женской команды ЦСКА поделился мнением о будущем бывшего нападающего «Зенита» .

Все мы хорошо знаем Дзюбу. Для него вообще какая-то сложная ситуация — двигатель в его футбольной карьере. Везде он справлялся с ними блестяще. Мы же видим, иногда он сам себя заводит, вступая в какие-то конфликты и так далее. Ему нужен какой-то вызов и мотивация. Может, в начале карьеры он был одноплановым нападающим, но сейчас те, кто считает, что Дзюба выполняет функции нападающего-столба, не учитывают многие факторы. Он может играть в оттяжке, хорош во взаимодействиях, он достаточно разносторонний игрок, но самое главное — когда он мотивирован. Он еще может 2-3 года поиграть на высоком уровне. Для него нужна ситуация-вызов, в них он как рыба в воде.