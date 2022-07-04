Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался о возможном переходе полузащитника в ПСВ .

Я бы не назвал это провалом. Всё это связано с той ситуацией, которая происходит в мире. То, что Гус Тиль не смог раскрыться — вина Тедеско. Тиль ушёл и стал одним из лучших в чемпионате Голландии.

Сейчас такое время и рынок. Не стоит мечтать о больших трансферах. Хорошо, что вообще заплатят. Потеряли 13 миллионов? Раньше тоже теряли. 15 человек покупали и по десять пропадали. Тогда же всё хорошо и замечательно были. Сейчас вообще просто мог взять и уйти.