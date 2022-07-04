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Мостовой: «То, что Гус Тиль не смог раскрыться — вина Тедеско»

04 июля 2022, 00:00

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался о возможном переходе полузащитника Гуса Тиля в ПСВ.

Я бы не назвал это провалом. Всё это связано с той ситуацией, которая происходит в мире. То, что Гус Тиль не смог раскрыться — вина Тедеско. Тиль ушёл и стал одним из лучших в чемпионате Голландии.

Сейчас такое время и рынок. Не стоит мечтать о больших трансферах. Хорошо, что вообще заплатят. Потеряли 13 миллионов? Раньше тоже теряли. 15 человек покупали и по десять пропадали. Тогда же всё хорошо и замечательно были. Сейчас вообще просто мог взять и уйти.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
04 июля в 10:55
Про тренера – чушь полная.
hjlzuf
hjlzuf
04 июля в 07:06
У каждого тренера свой стиль и не каждый игрок может вписаться в него.
2zbu62qdgxaj
2zbu62qdgxaj
04 июля в 05:46
Тут он прав
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
04 июля в 00:43
Вины Тедеско нет никакой . Просто Гуус не подходил под стиль Тедеско . Вот сейчас Тиль пришёлся бы ко двору .А игрок он классный ,тем более капитанил у себя в Нидерландах .
Гость
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