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Сёмин: «ЦСКА — это команда, которая всегда боролась за чемпионское звание»

03 июля 2022, 23:48

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал решение нападающего Чидеры Эджуке и полузащитника Арнора Сигурдссона приостановить контракты с ЦСКА.

Конечно, Эджуке – потеря для ЦСКА, он хороший дриблер, так же как и Сигурдссон. Они – игроки хорошего уровня. К этому надо быть готовыми, что легионеры могут приостановить контракты. Иностранцы в данной ситуации будут покидать команду, поэтому, наверное, надо делать акцент на своих игроках.

Ничего страшного, что многие футболисты покинули клуб. ЦСКА — это команда, которая всегда боролась за чемпионское звание, и задачи стоят такие же. Справится ли Федотов? У него стоит задача, надо с ней справляться.

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Все комментарии
makkie
makkie
04 июля в 12:54
Бороться то боролись... только даже Спартак со всеми проблемами гораздо успешнее цска в последние годы. Чемпионство, Кубок, Суперкубок и 1/8 ЛЕ + первое место в группе. А что у цска?
SHMEL
SHMEL
04 июля в 07:21
Ничего нового шпалыч не сказал, подтвердил факты и всё. Будем играть теми, кто есть, иного выхода нет.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
04 июля в 05:06
Палыч как всегда прав!
qz26cezzm47t
qz26cezzm47t
04 июля в 04:43
С ним не поспоришь, но с другой стороны будет больше практики у нашей молодежи...
Ironigor
Ironigor
04 июля в 04:21
Как бы это было не прискорбно, но Зенит чемпион 🏆 на ближайшие время, уж точно.
Leha-ha50
Leha-ha50
04 июля в 03:43
Страшно становится за этот сезон.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
03 июля в 23:49
ЦСКА уже давно не та команда!
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