Сёмин: «ЦСКА — это команда, которая всегда боролась за чемпионское звание»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал решение нападающего Чидеры Эджуке и полузащитника Арнора Сигурдссона приостановить контракты с ЦСКА.
Конечно, Эджуке – потеря для ЦСКА, он хороший дриблер, так же как и Сигурдссон. Они – игроки хорошего уровня. К этому надо быть готовыми, что легионеры могут приостановить контракты. Иностранцы в данной ситуации будут покидать команду, поэтому, наверное, надо делать акцент на своих игроках.
Ничего страшного, что многие футболисты покинули клуб. ЦСКА — это команда, которая всегда боролась за чемпионское звание, и задачи стоят такие же. Справится ли Федотов? У него стоит задача, надо с ней справляться.