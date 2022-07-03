Сёмин: «ЦСКА — это команда, которая всегда боролась за чемпионское звание»

Бывший тренер «Локомотива» прокомментировал решение нападающего и полузащитника приостановить контракты с ЦСКА .

Конечно, Эджуке – потеря для ЦСКА , он хороший дриблер, так же как и Сигурдссон. Они – игроки хорошего уровня. К этому надо быть готовыми, что легионеры могут приостановить контракты. Иностранцы в данной ситуации будут покидать команду, поэтому, наверное, надо делать акцент на своих игроках.