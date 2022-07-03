Дембеле продлит контракт с «Барселоной» с понижением зарплаты

1656850305

03 июля 2022, 15:11

Нападающий продлит контракт с «Барселоной», при этом его зарплата снизится на 40%. Француз согласен с условиями нового договора, который будет действовать до 2024 года.

Руководство «Барсы» догадывается, что у Дембеле уже была договоренность с ПСЖ , однако несостоявшийся трансфер Килиана Мбаппе в «Реал», а также изменения в руководстве парижского клуба не позволили этому переходу осуществиться. Других предложений у Дембеле нет.

Ранее президент «блауграны» высказался по поводу данной ситуации.