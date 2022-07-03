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Дембеле продлит контракт с «Барселоной» с понижением зарплаты

03 июля 2022, 15:11

Нападающий Усман Дембеле продлит контракт с «Барселоной», при этом его зарплата снизится на 40%. Француз согласен с условиями нового договора, который будет действовать до 2024 года.

Руководство «Барсы» догадывается, что у Дембеле уже была договоренность с ПСЖ, однако несостоявшийся трансфер Килиана Мбаппе в «Реал», а также изменения в руководстве парижского клуба не позволили этому переходу осуществиться. Других предложений у Дембеле нет.

Ранее президент «блауграны» высказался по поводу данной ситуации.

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Все комментарии
112910415
112910415
04 июля в 11:57
такой вариант годится
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
03 июля в 21:22
Лучше сохранить его,так как зачем бесплатно отпускать,зимой лучше продать негодяя.
Bensurr
Bensurr
03 июля в 20:09
Да гнать в шею его надо было зачем им этот калека
1 984
1 984
03 июля в 16:00
Ну и хорошо.
Ironigor
Ironigor
03 июля в 15:38
С Хави он хоть начал играть. Думаю ещё заиграет лучше.
Elliada
Elliada
03 июля в 15:36
Подпишет, потом опять начнет ваньку валять. Нужно было продавать зимой
Van Vanovich
Van Vanovich
03 июля в 15:16
Думаю и после такого сокращения, зарплата огромная будет. Зря, надо было избавиться от него.
stanichnik
stanichnik
03 июля в 15:14, ред.
Помыкался-помыкался по разным клуба, а когда понял, что не везде нужен со своими закидонами вернулся снова в Барсу.
zooveterinar
zooveterinar
03 июля в 15:14, ред.
Сорок процентов,почти половина!! Нищим оставят!! В Зенит срочно ,для пополнения семейного бюджета!!! И напрягаться сильно не надо!!!
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