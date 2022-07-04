Ещенко займёт должность в академии «Спартака»

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко будет назначен на должность заместителя технического директора академии клуба. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.
38-летний экс-футболист сосредоточится на работе со старшими возрастными группами, в первую очередь, командами, выступающими в Юношеской футбольной лиге.
Ещенко объявил о завершении карьеры в январе, после чего вошел в тренерский штаб «Спартака».
Ещенко - душа компании, но ему нужно набираться тренерского опыта.
Ещенко - душа компании, но ему нужно набираться тренерского опыта.