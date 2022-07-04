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Ещенко займёт должность в академии «Спартака»

04 июля 2022, 17:45

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко будет назначен на должность заместителя технического директора академии клуба. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

38-летний экс-футболист сосредоточится на работе со старшими возрастными группами, в первую очередь, командами, выступающими в Юношеской футбольной лиге.

Ещенко объявил о завершении карьеры в январе, после чего вошел в тренерский штаб «Спартака».

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Все комментарии
idres
idres
04 июля в 18:46
Удачи ему в этой должности
STVA 1
STVA 1
04 июля в 18:43
Главное понять лежит ли душа к такой работе
makkie
makkie
04 июля в 17:50
Ну и хорошо.
Ещенко - душа компании, но ему нужно набираться тренерского опыта.
Ironigor
Ironigor
04 июля в 17:46
Пусть пробует себя .
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