Ещенко займёт должность в академии «Спартака»

1656945924

04 июля 2022, 17:45

Бывший защитник «Спартака» будет назначен на должность заместителя технического директора академии клуба. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

38-летний экс-футболист сосредоточится на работе со старшими возрастными группами, в первую очередь, командами, выступающими в Юношеской футбольной лиге.

Ещенко объявил о завершении карьеры в январе, после чего вошел в тренерский штаб «Спартака».