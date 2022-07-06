«Милан» и Ибрагимович согласовали новый контракт

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06 июля 2022, 00:21

«Милан» договорился с форвардом о новом контракте.

Sky Sport Italia сообщает, что новое соглашение с 40-летним шведом будет рассчитано до лета 2023 года.

Зарплата составит 1-1,5 млн евро в год плюс бонусы за результативные действия.

Ранее «Милан» объявил о подписании экс-форварда «Ливерпуля».