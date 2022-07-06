«Милан» и Ибрагимович согласовали новый контракт

«Милан» договорился с форвардом Златаном Ибрагимовичем о новом контракте.
Sky Sport Italia сообщает, что новое соглашение с 40-летним шведом будет рассчитано до лета 2023 года.
Зарплата составит 1-1,5 млн евро в год плюс бонусы за результативные действия.
Ранее «Милан» объявил о подписании экс-форварда «Ливерпуля».
И вот сейчас Ибра соглашается на минимальную з/п и уверен, что после того как вылечится снова будет приносить пользу команде.
Роналду в целом по карьере хоть и круче, но сравнить возвращение КР в МЮ и возвращение Ибры в Милан, тут второй точно выгоднее смотрится, при том, что по результативности отстаёт.
И вот сейчас Ибра соглашается на минимальную з/п и уверен, что после того как вылечится снова будет приносить пользу команде.
Роналду в целом по карьере хоть и круче, но сравнить возвращение КР в МЮ и возвращение Ибры в Милан, тут второй точно выгоднее смотрится, при том, что по результативности отстаёт.