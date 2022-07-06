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«Милан» и Ибрагимович согласовали новый контракт

06 июля 2022, 00:21

«Милан» договорился с форвардом Златаном Ибрагимовичем о новом контракте.

Sky Sport Italia сообщает, что новое соглашение с 40-летним шведом будет рассчитано до лета 2023 года.

Зарплата составит 1-1,5 млн евро в год плюс бонусы за результативные действия.

Ранее «Милан» объявил о подписании экс-форварда «Ливерпуля».

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протон
протон
06 июля в 12:15
Роналду нужно брать пример со Златана. Ибра тоже имеет нехилое чсв, тоже является великим бомбардиром, но при этом трезво оценивает свои возможности и видя, что уже не тот успел попылить в МЛС и вернуться за настоящим вызовом в Милан, где принял то, что не будет всегда первым номером. И при этом он приносил огромную пользу как на поле, так и вне его, будучи реальным лидерои, а не просто написывая пафосные опусы в инсте.
И вот сейчас Ибра соглашается на минимальную з/п и уверен, что после того как вылечится снова будет приносить пользу команде.
Роналду в целом по карьере хоть и круче, но сравнить возвращение КР в МЮ и возвращение Ибры в Милан, тут второй точно выгоднее смотрится, при том, что по результативности отстаёт.
monah-10
monah-10
06 июля в 07:24
Я рад. Красава.
sv_1969
sv_1969 ответ stanichnik (раскрыть)
06 июля в 01:28
Не удивлюсь
stanichnik
stanichnik
06 июля в 00:26
Ибрагимович решил побить еще один рекорд в Серии А, теперь уже возрастной.))))
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