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Тихонов объяснил, почему Мостового не пригласили на матч легенд

07 июля 2022, 15:45

Ветеран «Спартака» Андрей Тихонов рассказал, почему Александр Мостовой не был приглашен на матч легенд красно-белых и петербургского «Зенита».

Настрой на матч легенд будет, конечно. Наше поколение не любило проигрывать, тем более «Зениту». Мы им практически никогда и не проигрывали. Игра принципиальная — перед Суперкубком, но на него мы внимания не обращаем, у нас есть свой матч. Думаю, будет интересно, главное, чтобы болельщики пришли.

С какими партнерами хотели сыграть, но их не пригласили? Дело в том, что многие находятся на сборах. Конечно, мы бы хотели и Онопко, и Карпина, и Юрана, и Парфенова, и Ковтуна. Можно было взять ребят помоложе, например, Павленко.

Мостовой? Мостовой — это начало 90-х. Подбор был такой: вторая половина 90-х и начало нулевых.

Какие ожидания от первого официального матча «Спартака» при Абаскале? Мне интересно, как будет выглядеть «Спартак». Я видел матчи «Зенита», хотя они были товарищескими, но все равно с командами Премьер-лиги. Я увидел, что петербуржцы находятся в довольно неплохой форме. Красно-белые же играли на базе в основном с клубами Первой лиги. Думаю, спартаковцы подойдут к Суперкубку во всеоружии, но посмотрим, как это будет. У команды новая схема в четыре защитника, не ясна форма Николсона и Мозеса. Сейчас для меня «Спартак» — не загадка, но точно что-то новое.

Матч легенд «Спартака» и «Зенита» состоится на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге завтра, 8 июля.

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Все комментарии
Константин Белых
Константин Белых
07 июля в 21:25
Cпартак Москва-50 лет. Зенит СПБ-40 лет-.Это все что нужно знать об организаторах матча. Симонян в нападении порадовал бы петербуржцев...
cska1948
cska1948
07 июля в 18:56
Почему бы, в качестве компромисса, матч ветеранов в Москве не сыграть?
cska1948
cska1948 ответ makkie (раскрыть)
07 июля в 18:55
Царя в помощники?! Да вы ЧТО!?
ABir
ABir
07 июля в 18:11
Без Мостового лучше сыграют, очень много говорит в последнее время
Шуnя771
Шуnя771
07 июля в 16:49
Пожелаем ветеранам "Спартака", как в старые, добрые времена, разбить "Зенит" в хлам!
memphis
memphis
07 июля в 16:26
Царя забраковали
makkie
makkie
07 июля в 15:52
Мостовой ни как тренер, ни как ветеран не пригождается )))

Хотя футболистом был отменным. Царём на поле.
А сейчас ерундой мается. Сидит себе в студии Матч ТВ и языком чешет, раздавая советы состоявшимся тренерам. Лучше бы выучился на категорию и сам пошёл тренировать. Или хотя бы начал с роли помощника.
Гость
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