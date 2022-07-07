Тихонов объяснил, почему Мостового не пригласили на матч легенд

Ветеран «Спартака» рассказал, почему Александр Мостовой не был приглашен на матч легенд красно-белых и петербургского «Зенита».

Настрой на матч легенд будет, конечно. Наше поколение не любило проигрывать, тем более «Зениту». Мы им практически никогда и не проигрывали. Игра принципиальная — перед Суперкубком, но на него мы внимания не обращаем, у нас есть свой матч. Думаю, будет интересно, главное, чтобы болельщики пришли.

С какими партнерами хотели сыграть, но их не пригласили? Дело в том, что многие находятся на сборах. Конечно, мы бы хотели и Онопко, и Карпина, и Юрана, и Парфенова, и Ковтуна. Можно было взять ребят помоложе, например, Павленко.

Мостовой? Мостовой — это начало 90-х. Подбор был такой: вторая половина 90-х и начало нулевых.

Какие ожидания от первого официального матча «Спартака» при Абаскале? Мне интересно, как будет выглядеть «Спартак». Я видел матчи «Зенита», хотя они были товарищескими, но все равно с командами Премьер-лиги. Я увидел, что петербуржцы находятся в довольно неплохой форме. Красно-белые же играли на базе в основном с клубами Первой лиги. Думаю, спартаковцы подойдут к Суперкубку во всеоружии, но посмотрим, как это будет. У команды новая схема в четыре защитника, не ясна форма Николсона и Мозеса. Сейчас для меня «Спартак» — не загадка, но точно что-то новое.