Первый летний новичок МЮ и свободные агенты для «Барсы». На европейском футбольном рынке шумно

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08 июля 2022, 15:01

Главные сделки и громкие слухи.

Официально подтвержденные трансферы

Габриэль Жезус перешел в «Арсенал»

«Манчестер Сити» отпустил в Лондон бразильского форварда Габриэля Жезуса, который так и не стал достойным преемником Серхио Агуэро на «Этихаде», хотя именно такую судьбу прочили ему несколько лет назад. Габи продолжит карьеру в «Арсенале», который выложил за его трансфер 45 миллионов фунтов. Микель Артета и все в клубе воодушевлены появлением в команде титулованного, но по-прежнему молодого форварда, однако «Соккер.ру» посчитал необходимым выразить обоснованные сомнения.

«Манчестер Сити» подписал опорника сборной Англии

Калвин Филлипс присоединился к чемпионам Англии, он призван заменить Фернандиньо, который покидает «Манчестер Сити» и отправляется доигрывать в Бразилию. Этот трансфер намекнул, что Хосеп Гвардиола намерен дойти до конца в Лиге чемпионов. «Горожане» подписали полузащитника-разрушителя и парня с бойцовским характером, именно такого футболиста «Ман Сити» не хватило в ответном матче против «Реала» в полуфинале предыдущего розыгрыша ЛЧ . Филлипс — игрок-функция для чемпионского состава «горожан», но это важная и недоступная прежде функция, которая расширяет тактические возможности.

«Барселона» объявила о подписании контрактов с Кессье и Кристенсеном

Каталонцы пока не могут договориться с «Баварией» о трансфере Роберта Левандовского, зато достали вкусные «трансферные консервы», которые порадовали фанатов. Еще весной Жоан Лапорта договорился о переходе Франка Кессье (экс-«Милан») и Андреаса Кристенсена (экс-«Челси») свободными агентами, теперь оба представлены в качестве футболистов «Барселоны». Оба футболиста заключили контракты до 2026 года и должны стать важными звеньями команды Хави.

«Манчестер Юнайтед» объявил имя первого летнего новичка

Ожидания фанатов МЮ , беспокоившихся по поводу пассивности клуба на трансферном рынке, отчасти были вознаграждены на прошедшей неделе. Первым новичком «красных дьяволов» при Эрике тен Хаге стал его соотечественник Тайрелл Маласиа. Голландский левый защитник пришел в «Манчестер Юнайтед» из «Фейеноорда» и подписал контракт по схеме «4+1». Базовая стоимость сделки — 15 миллионов евро. Вполне адекватная сумма за 22-летнего футболиста сборной Нидерландов, от которого ждут прогресса в Англии. Вот только Маласия стал уже четвертым левым защитником в команде после Люка Шоу, Алекса Теллеса и Брэндана Вилльямса.

Автор важных голов «Ливерпуля» продолжит карьеру в «Милане»

Дивок Ориги так и не стал основным игроком «Ливерпуля» за семь лет на «Энфилде», но никто не бросит камень в спину бельгийскому форварду, который всегда был готов помочь команде со скамейки и забил немало важных голов за «красных», в том числе в ворота «Барселоны» в полуфинале Лиги чемпионов и в ворота «Тоттенхэма» в финале триумфального розыгрыша. Всего у Ориги 41 гол в 175 матчах за «Ливерпуль», и он заслужил играть чаще. Такую возможность ему обещает «Милан», с которым Дивок подписал контракт до 2026 года.

Трансферный блиц

- «Ливерпуль» подписал талантливого игрока из Чемпионшипа Фабио Карвальо, которого лестно сравнивают с Бернарду Силвой.

- Жозе Моуриньо приветствует в «Роме» сильного защитника: игрок сборной Турции Мехмет Челик был «догом» во Франции, а теперь стал «волком» в Италии.

- «Лидс» недолго тосковал по Калвину Филлипсу, ушедшему в «Манчестер Сити». Клуб из Йоркшира обзавелся сразу двумя интересными новичками: вингер Луис Синистерра пришел из «Фейеноорда» за 25 миллионов евро (+бонусы), полузащитник Тайлер Адамс из «РБ Лейпцига» обойдется примерно в такую же сумму. Едва не вылетевший из АПЛ по итогам прошедшего сезона «Лидс» потратил на летних новичков уже больше 100 миллионов евро.

- Бывший игрок «Зенита» и дортмундской «Боруссии» Аксель Витсель стал игроком «Атлетико», в то время как сама «Боруссия» похвасталась подписанием Себастьена Аллера. Один из лучших бомбардиров прошедшего розыгрыша Лиги чемпионов стал частью яркой трансферной кампании «шмелей».

Топ-3 трансферных сюжета недели

Роналду хочет уйти из «Манчестер Юнайтед»

Криштиану Роналду нацелился на уход из «Манчестер Юнайтед», несмотря на появлявшуюся прежде информацию о позитивном общении с тен Хагом и желании помочь обновленной команде на этапе становления. Возможно, португальца не убедили как раз темпы обновления, ведь к старту предсезонной подготовки манкунианцы не подписали никого, а первым новичком стал Маласия, чье появление сложно считать судьбоносным. Роналду не появляется на тренировках «Манчестер Юнайтед» и намерен продолжить карьеру в команде, которая выступает в Лиге чемпионов. И где же продолжит карьеру обладатель пяти «Золотых мячей»?

Рахим Стерлинг близок к переходу в «Челси»

«Манчестер Сити» отправляет еще одного атакующего игрока вслед за Габриэлем Жезусом в Лондон. Адрес, правда, другой — «Стэмфорд Бридж», а не «Эмирейтс Стэдиум», зато сумма отступных аналогичная — 45 миллионов фунтов. Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщает о полном согласии между клубами, в то время как Стерлинга обрабатывал лично Томас Тухель, рассказавший англичанину о его роли в команде. Любопытно было бы узнать подробности этого разговора, ведь Тухель должен был говорить откровенно: в «Челси» переизбыток фланговых игроков атаки, после прихода Стерлинга кто-то наверняка уйдет. Первый кандидат на выход — Хаким Зиеш.

«Челси» может перехватить у МЮ Френки де Йонга