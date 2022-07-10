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Футболист «Баварии» перешёл в «Ноттингем Форест»

10 июля 2022, 12:36

Футболист «Баварии» Омар Ричардс перешёл в «Ноттингем Форест». Соглашение заключено на 4 года, стоимость сделки оценивается в 10 миллионов евро. Помимо этого, клуб из Мюнхена получит 15% от суммы будущей продажи игрока.

Ранее «лесники» усилились голкипером из «Манчестер Юнайтед».

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
10 июля в 15:03
Еще пару сезонов назад Омару Ричардсу пророчили большое будущее и у парня были для этого все данные. В Ридинге он выдавал фантастические матчи, все 90 минут бегал как угорелый от своей штрафной до чужой. Но в сезоне 21/22 Бавария заманила его к себе и как оказалось напрасно, напрасно для Омара, а вот Бавария как оказалась обогатилась на 10 млн € после его продажи....
Омар не смог выиграть конкуренцию у другого молодого таланта Альфонсо Дейвиса и выходил на поле по большим праздникам. Переход в Ноттингем должен пойти на пользу Англичанину, и возможно перезагрузит его карьеру. Время покажет, а мы посмотрим...
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
10 июля в 12:56
Удачи в новом клубе.
КЭТиК
КЭТиК
10 июля в 12:42
Существенное понижение уровня.
Гость
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