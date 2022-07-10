Футболист «Баварии» перешёл в «Ноттингем Форест»

Футболист «Баварии» Омар Ричардс перешёл в «Ноттингем Форест». Соглашение заключено на 4 года, стоимость сделки оценивается в 10 миллионов евро. Помимо этого, клуб из Мюнхена получит 15% от суммы будущей продажи игрока.
Ранее «лесники» усилились голкипером из «Манчестер Юнайтед».
Омар не смог выиграть конкуренцию у другого молодого таланта Альфонсо Дейвиса и выходил на поле по большим праздникам. Переход в Ноттингем должен пойти на пользу Англичанину, и возможно перезагрузит его карьеру. Время покажет, а мы посмотрим...
Омар не смог выиграть конкуренцию у другого молодого таланта Альфонсо Дейвиса и выходил на поле по большим праздникам. Переход в Ноттингем должен пойти на пользу Англичанину, и возможно перезагрузит его карьеру. Время покажет, а мы посмотрим...