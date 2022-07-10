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10 июля 2022, 12:36

Футболист «Баварии» перешёл в «Ноттингем Форест». Соглашение заключено на 4 года, стоимость сделки оценивается в 10 миллионов евро. Помимо этого, клуб из Мюнхена получит 15% от суммы будущей продажи игрока.

Ранее «лесники» усилились голкипером из «Манчестер Юнайтед».