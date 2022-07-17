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Месси не собирается обсуждать продление контракта с ПСЖ до окончания ЧМ

17 июля 2022, 09:51

Форвард ПСЖ Лионель Месси сказал руководству клуба, что не будет обсуждать возможность продления своего соглашения до окончания ЧМ-22.

ПСЖ недавно заявил о желании продлить договор аргентинца еще на сезон — до лета 2024 года.

ЧМ-22 завершится 18 декабря.

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Все комментарии
Неэгоист
Неэгоист ответ Gelious (раскрыть)
17 июля в 19:56
ОНИ НЕ МОГУТ ПО ДРУГОМУ СКАЗАТЬ!!!.. Или ещё шрифт добавить?..
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Остапчук 67 (раскрыть)
17 июля в 19:16
))) Завышенная самооценка ? У Месси ?! А какая она по твоему должна быть у лучшего из лучших ? Заниженная чтоль ?! ))
Gelious
Gelious ответ Неэгоист (раскрыть)
17 июля в 18:00
Очень много текста по факту, но не по сути. Можно просто вместо этого открыть новости в разделе конкретного футболиста или команды и увидеть заявления манчестера, которое говорит лишь о яром нежелании продавать футболиста. то же идет и от главных инсайдером по мю.
Неэгоист
Неэгоист ответ Gelious (раскрыть)
17 июля в 17:31
Где ты увидел маниакальное желание МЮ его оставить??... Они просто не могут по-другому сказать... Если они скажут по-другому, дескать убирайся, ты нам не нужен, то что они будут делать, если он из-за ненужности никуда не перейдет.. Опять говорить, что ты нам нужен?.. Странно, что ты это не понимаешь... И причем здесь очереди к Месси?.. Он никуда не собирался уходить в этом году... Даже проходит инфа, что ему предлагают продлить контракт в ПСЖ ещё год... Что касается зарплат, то у Месси она вполне адекватная, с учётом того, какой доход он приносит ПСЖ только от своего имени... Если тебе его игра не нравится - это твои проблемы... По гелевому все просто - все свои "игровые качества" он просто тупо нивелирует своим эгоизмом, желанием иметь привиллегированое положение и чтобы все в команде было построено через него... И это в 37лет... Не смешил бы народ... И плюс неадекватная зарплата... Даже Месси спокойно относится в ПСЖ к тому, что кто-то другой и более молодой хочет, чтобы строилось все через него... Так что в ПСЖ все в порядке.... Там из-за номеров и капитанских повязок никто не заморачивается... Чего не скажешь про МЮ... А там ведь ещё год назад подобных проблем не существовало... Да и психологическое состояние команды было вполне нормальным... Так кто виноват во всех проблемах МЮ?... Ответ очевиден - "семейные обстоятельства"... Хе...
Agamaga........
Agamaga........
17 июля в 16:14
Месси хозяин ситуации.
амурец
амурец
17 июля в 16:08
Скорее Месси хочет продлить контракт, а боссы ПСЖ хотят избавиться от дорогого балласта, а а Барселоне пляшут, что от этого чуда избавились
Остапчук 67
Остапчук 67
17 июля в 15:56
У Месси завышенная самооценка.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
17 июля в 15:54
Ну и зачем он им?
Gelious
Gelious ответ Неэгоист (раскрыть)
17 июля в 14:34
Какая интересная логика. А почему не учитывается маниакальное желание МанЮтд удержать Роналду у себя? За Месси с его зарплатой и игрой тоже что-то не очень-то в очередь клубы стоят. И это Роналду сильно старше еще. Просто оба уже получают слишкомо много для своего возраста. Вот и все.
dok66
dok66
17 июля в 14:07
Это и правильно . Если Аргентина выступит хорошо , цена Месси взлетит , тогда и можно будет обсуждать контракт ,... или уход .
Неэгоист
Неэгоист ответ sihafazatron (раскрыть)
17 июля в 12:27, ред.
Трофеи и голы не пахнут... Вот гелевый это точно знает и любит... Только волшебство на поле пахнет... Но этот запах гелевому неведом... Но только ему и его "почитателям"...
Неэгоист
Неэгоист
17 июля в 12:23
Роналду : Могу встать на колени - только возьмите меня хоть куда-нибудь... Месси руководству ПСЖ : На колени, тогда подпишу контракт... А-ха-ха-ха...
Неэгоист
Неэгоист ответ Elliada (раскрыть)
17 июля в 12:20
Да, вылетели в ЛЕ и очень быстро айнтрахтнули оттуда...
Elliada
Elliada
17 июля в 11:32
По данным Marca Месси заработал для ПСЖ 700 млн евро за год. Естественно, такой ценный актив никто не хочет потерять.

Барселона не захотела продлить контракт. И что из этого вышло? Команда не зарабатывает, а только распродает всё, что можно, чтобы купить игроков и отдать долги. Название стадиона продали, телеправа продали. В спортивном плане тоже дела не ахти. Впервые за 20 лет вылетели в ЛЕ
Elliada
Elliada
17 июля в 11:28
Роналду в истерике. Пока Месси в ПСЖ, ему туда дорога закрыта. Кроме ПСЖ, никто не сможет потянуть его финансовые запросы. Значит, через год ему дорога в МЛС
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ sihafazatron (раскрыть)
17 июля в 11:26, ред.
"Кормить" в Париже ? ))) Кто там кого кормит ?! Он уже новому клубу за год (!) более 600 лямов приволок. И вообще... где ПСЖ в мире футбола, а где Месси ! Париж должен до потолка прыгать от счастья, что в испанской Ла Лиге рулит такой идиот как Тебас, допустивший в угоду своим дурным принципам уход аргентинца из испанского футбола.

P.S. Поэтому... пусть "лягушатники" не трепыхаются раньше времени и ждут, когда Мастер Круглого объявит им свою волю.
sv_1969
sv_1969
17 июля в 11:09
Имеет право
jmeq9ayhd423
jmeq9ayhd423
17 июля в 10:34
Надо подождать ещё чуть-чуть
shlomo2
shlomo2
17 июля в 10:15
Месси в ПСЖ это не сколько футболист, сколько бизнес инструмент... бабосы он приносит..:). Что касается спортивной составляющей, то не особо верится. 35 лет это слишком, что бы играть на высочайшем уровне как в молодости. Дай бог я ошибаюсь и он выдаст хоть один топ сезон в Париже... Учитывая как ему не везло в прошлом сезоне и что в ПСЖ все токи пришел перспективный тренер, жду супер яркого сезона от Лео. Главное чтобы он не берег себя к ЧМ первые месяцы.
nikoladolgov
nikoladolgov
17 июля в 10:05
Наверное хочет в Барселону ....
sihafazatron
sihafazatron
17 июля в 09:55
Думает, что будут лучше варианты?- вряд ли, где еще так кормить будут как в Париже? Плюс халявные трофеи каждый год
Гость
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