Месси не собирается обсуждать продление контракта с ПСЖ до окончания ЧМ

Форвард ПСЖ Лионель Месси сказал руководству клуба, что не будет обсуждать возможность продления своего соглашения до окончания ЧМ-22.
ПСЖ недавно заявил о желании продлить договор аргентинца еще на сезон — до лета 2024 года.
ЧМ-22 завершится 18 декабря.
Барселона не захотела продлить контракт. И что из этого вышло? Команда не зарабатывает, а только распродает всё, что можно, чтобы купить игроков и отдать долги. Название стадиона продали, телеправа продали. В спортивном плане тоже дела не ахти. Впервые за 20 лет вылетели в ЛЕ
Барселона не захотела продлить контракт. И что из этого вышло? Команда не зарабатывает, а только распродает всё, что можно, чтобы купить игроков и отдать долги. Название стадиона продали, телеправа продали. В спортивном плане тоже дела не ахти. Впервые за 20 лет вылетели в ЛЕ
P.S. Поэтому... пусть "лягушатники" не трепыхаются раньше времени и ждут, когда Мастер Круглого объявит им свою волю.
P.S. Поэтому... пусть "лягушатники" не трепыхаются раньше времени и ждут, когда Мастер Круглого объявит им свою волю.