Месси не собирается обсуждать продление контракта с ПСЖ до окончания ЧМ

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17 июля 2022, 09:51

Форвард ПСЖ сказал руководству клуба, что не будет обсуждать возможность продления своего соглашения до окончания ЧМ -22.

ПСЖ недавно заявил о желании продлить договор аргентинца еще на сезон — до лета 2024 года.