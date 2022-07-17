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Агент Слуцкого будет искать клуб для Дзюбы

17 июля 2022, 17:49

Кристиан Эмиле, агент главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого и форварда ЦСКА Федора Чалова, будет искать новый клуб для Артёма Дзюбы.

По этой причине Дзюба приехал в Казань для тренировок с «Рубином»: для поддержания формы под руководством Слуцкого и подготовки к трансферу.

Из последних сделок с участием Эмиле: трансфер Хассана Трезеге из «Астон Виллы» в «Трабзонспор», а также аренда Чалова в «Базель».

Самым статусным клиентом Эмиле является хавбек «Арсенала» Мохамед Эль-Ненни, недавно продливший контракт.

Ранее сообщалось, что Дзюба недоволен зарплатой, которую ему предлагает «Сочи».

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771 ответ протон (раскрыть)
18 июля в 09:42
Это всё входит в упомянутую фразу "с "подмоченной репутацией".
Брулин
Брулин
17 июля в 22:02
Останься Рубин в РПЛ, Дзюбинью бы уже давно подписался с Казанским клубом!
протон
протон ответ Шуnя771 (раскрыть)
17 июля в 21:22
Дзюбу многие не хотят не только из-за возраста и непомерной зарплаты, но и из-за человеческих качеств, он просто может испортить атмосферу в любом коллективе со своим ЧСВ, тупыми приколами и постоянной потребностью быть в центре внимания. Такой персонаж никому не нужен.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
17 июля в 21:10
В Андорру или в Гибралтар. В крайнем случае, в Сан-Марино или на Мальту. )))
ZIBO rock
ZIBO rock
17 июля в 20:29
Из Зенита вышвырнули и приютить никто не хочет!
112910415
112910415
17 июля в 20:26
ух, трудно будет агенту !
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
17 июля в 20:25
Слишком много Дзюбы...
нечитайло
нечитайло
17 июля в 20:19
Ну и пусть по телеку футбол смотрит
Шуnя771
Шуnя771 ответ nikoladolgov (раскрыть)
17 июля в 19:27
Он сам сказал, что из Рубина не уйдет, в настоящей ситуации, поскольку чувствует свою вину..., в том числе.
Шуnя771
Шуnя771
17 июля в 19:25
Вопрос с "трудоустройством" Дзюбы слишком затянулся и пользуясь известным изречением дедушки Ленина "низы не хотят, а верхи не могут", по аналогии можно сказать, что игрок не хочет то что ему предлагают, а верхи не могут ему предложить то, что он хочет) Где то истина здесь. Плюс портфолио "не слишком тихого и послушного" футболиста, возрастного, с "подмоченной репутацией"..., всё это будет слишком затруднять получение выгодного контракта. Турция..., Венгрия..., похоже это стандартные приемчики агентов применяемые для привлечения внимания и поднятия "стоимости" игрока, а по факту максимум команды нижней части итоговой турнирной таблицы РПЛ за прошлый год, со "скромным" жалованьем по жирным меркам российского футбола.
КЭТиК
КЭТиК
17 июля в 19:04
По зарплате ему никто не угодит.
nikoladolgov
nikoladolgov
17 июля в 18:54
Даже у Слуцкого агент есть , а что он в Пердиве делает ....
Видно агент такой .
Сп62
Сп62
17 июля в 18:48
По-моему, сейчас весь соккер ищет клуб для Дзюбы.
Carl Lewis
Carl Lewis
17 июля в 18:46
Самый предпочтительный клуб
морозз
морозз
17 июля в 18:39
Судьба футболиста как матросская тельняшка, чёрные и белые полосы регулярно чередуются и наползают друг на друга! Думаю, что с футболом завязывать Артёму ещё рано, просто надо умерить денежные аппетиты и доказывать всем - в том числе и себе - что есть ещё порох в пороховнице!
Трезвый повар
Трезвый повар
17 июля в 18:34
Дзюбе уже нужен не агент, а продюсер
hjlzuf
hjlzuf
17 июля в 18:29
Неужели непонятно, что пора вешать бутсы на стенку?
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
17 июля в 18:28
Это легко будет сделать, если дзюба наконец осознаёт что он бревно, и на большую зп расчитывать не стоит
Союзник противников
Союзник противников
17 июля в 18:06
Самый предпочтительный клуб Дзюбы находится в Китае,он именуется "На-Фиг".А может,на Ближнем Востоке...
ABir
ABir
17 июля в 17:59
Похоже там в Рубине и найдет
Leha-ha50
Leha-ha50
17 июля в 17:54
Приборзел Артемка. Кто же ему питерскую стипендию положит???Да никто.
Гость
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