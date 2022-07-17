Агент Слуцкого будет искать клуб для Дзюбы

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17 июля 2022, 17:49

Кристиан Эмиле, агент главного тренера «Рубина» и форварда ЦСКА Федора Чалова, будет искать новый клуб для .

По этой причине Дзюба приехал в Казань для тренировок с «Рубином»: для поддержания формы под руководством Слуцкого и подготовки к трансферу.

Из последних сделок с участием Эмиле: трансфер Хассана Трезеге из «Астон Виллы» в «Трабзонспор», а также аренда Чалова в «Базель».

Самым статусным клиентом Эмиле является хавбек «Арсенала» Мохамед Эль-Ненни, недавно продливший контракт.

Ранее сообщалось, что Дзюба недоволен зарплатой, которую ему предлагает «Сочи».