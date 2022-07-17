Агент Слуцкого будет искать клуб для Дзюбы

Кристиан Эмиле, агент главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого и форварда ЦСКА Федора Чалова, будет искать новый клуб для Артёма Дзюбы.
По этой причине Дзюба приехал в Казань для тренировок с «Рубином»: для поддержания формы под руководством Слуцкого и подготовки к трансферу.
Из последних сделок с участием Эмиле: трансфер Хассана Трезеге из «Астон Виллы» в «Трабзонспор», а также аренда Чалова в «Базель».
Самым статусным клиентом Эмиле является хавбек «Арсенала» Мохамед Эль-Ненни, недавно продливший контракт.
Ранее сообщалось, что Дзюба недоволен зарплатой, которую ему предлагает «Сочи».