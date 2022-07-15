«Пари НН» представил новую эмблему клуба

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15 июля 2022, 13:39

«Пари НН» представил обновленную эмблему клуба. Это произошло на встрече с болельщиками.

В рамках мероприятия состоялось шоу светящихся дронов в небе, которые сложились в виде обновленной эмблемы клуба.