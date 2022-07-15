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«Пари НН» представил новую эмблему клуба

15 июля 2022, 13:39

«Пари НН» представил обновленную эмблему клуба. Это произошло на встрече с болельщиками.

В рамках мероприятия состоялось шоу светящихся дронов в небе, которые сложились в виде обновленной эмблемы клуба.

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Все комментарии
протон
протон
15 июля в 21:49
Вообще красота!
praporchik zadov
praporchik zadov
15 июля в 15:29
Наверное долго думали над этим шедевром...
AleS
AleS
15 июля в 15:08
Во франции Пари СЖ, а у нас Пари НН.
shlomo
shlomo
15 июля в 13:48
Устроили над Волгой и Окой крутейшее шоу дронов для болельщиков ПАРИ НН в рамках презентации команды.Ну а так что, стильно, современно. Нравятся позитивные изменения в клубе. Уходят от гособеспечения, живут пока скромно, зато независимы. Очень рад, что клуб так открылся для болельщиков. Все прошло уютно, по-семейному. Я не был фанатом команды, но в новом сезоне как минимум буду следить за ней. С такой презентацией точно уделали все топ клубы РПЛ...

ПиСи. Извините... выложил фото на нем лучше видно...:)
7gkehf5k946f
7gkehf5k946f
15 июля в 13:42
Очень сильно удачи
Гость
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