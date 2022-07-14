Алаев: «Идут переговоры с потенциальными соперниками для сборной России».

Генеральный секретарь РФС , а также исполняющий обязанности президента Российской Премьер-Лиги Александр Алаев сообщил, что Российский футбольный союз ведет переговоры с разными конфедерациями о проведении товарищеских матчей против сборной России.

Идут переговоры с потенциальными соперниками. Любые переговоры любят тишину. Надеюсь, что они завершатся успешно.