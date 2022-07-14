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Алаев: «Идут переговоры с потенциальными соперниками для сборной России»

14 июля 2022, 16:35

Генеральный секретарь РФС, а также исполняющий обязанности президента Российской Премьер-Лиги Александр Алаев сообщил, что Российский футбольный союз ведет переговоры с разными конфедерациями о проведении товарищеских матчей против сборной России.

Идут переговоры с потенциальными соперниками. Любые переговоры любят тишину. Надеюсь, что они завершатся успешно.

Как вы знаете, окно ФИФА в конце сентября. Как правило, за месяц-полтора до данного срока все команды определяются с соперниками. Мы бы хотели, чтобы соперники были из разных конфедераций, переговоры также продолжаются с разными конфедерациями. Каждый соперник, каждый вопрос в разной степени проработки, и какие именно конфедерации, сказать не могу.

Ранее сообщалось, что сборная России планирует сыграть товарищеский матч с Саудовской Аравией.

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Все комментарии
Zhgoon
Zhgoon
14 июля в 19:49
Выбор невелик: Китай, КНДР, Иран или Эритрея.
Ironigor
Ironigor
14 июля в 16:42
Алаев: «Идут переговоры с потенциальными соперниками для сборной России».
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
14 июля в 16:39
Над этим надо работать...
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