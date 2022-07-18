Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Канчельскис — о Дзюбе: «Надо осознавать, что время идёт и он не молодеет»

18 июля 2022, 15:58

Бывший футболист МЮ Андрей Канчельскис отреагировал на слухи о возможном переходе бывшего форварда «Зенита» Артема Дзюбы в клуб из Азербайджана.

Не могу сказать, насколько это хорошо, но это его решение. Если он хочет сделать последний удар, может быть, это и хорошо. Артема не устроила Турция, может в Азербайджане у него больше шансов получить хорошие деньги и спокойно закончить карьеру. Стоило ли согласиться с условиями в турецком клубе? Во-первых, у них преимущество в том, что чемпионаты не хуже российских. Во-вторых, он мог бы играть в Лиге чемпионов и в Лиге Европы. Может быть, там и денег меньше, но, как в «Зените», платить Артему не будут, даже в Азербайджане. Надо осознавать, что время идет и он не молодеет.

Все новости
Камоцци считает, что «Спартак» может в РПЛ финишировать выше «Зенита»
Сегодня, 03:15
Мележиков: «„Спартак“ меняется, проявляет характер»
Сегодня, 03:12
Пономарев: «В „Сочи“ подумали, что они уже академики, хотя окончили ПТУ»
Сегодня, 02:23
Зобнин: «Удаление у „Краснодара“ перевернуло ход матча»
Сегодня, 02:18
ЦСКА опубликовал речь Федотова из раздевалки после матча с «Сочи»
Сегодня, 02:13 Видео
Пономарев: «От ЦСКА можно ждать борьбы за чемпионство»
Сегодня, 02:04
Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
18 июля в 16:03
Не молодеет Дзюба
и скоро двинет дуба.
5xpn99q9zxqx
5xpn99q9zxqx
18 июля в 15:59
вот там ему и место...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 