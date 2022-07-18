Канчельскис — о Дзюбе: «Надо осознавать, что время идёт и он не молодеет»

Бывший футболист МЮ отреагировал на слухи о возможном переходе бывшего форварда «Зенита» в клуб из Азербайджана.

Не могу сказать, насколько это хорошо, но это его решение. Если он хочет сделать последний удар, может быть, это и хорошо. Артема не устроила Турция, может в Азербайджане у него больше шансов получить хорошие деньги и спокойно закончить карьеру. Стоило ли согласиться с условиями в турецком клубе? Во-первых, у них преимущество в том, что чемпионаты не хуже российских. Во-вторых, он мог бы играть в Лиге чемпионов и в Лиге Европы. Может быть, там и денег меньше, но, как в «Зените», платить Артему не будут, даже в Азербайджане. Надо осознавать, что время идет и он не молодеет.