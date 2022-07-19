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Павлюченко: «Если матч-реванш состоится, то с удовольствием сыграю»

19 июля 2022, 20:49

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко положительно смотрит на идею матча-реванша между ветеранами «Зенита» и «Спартака».

Если матч-реванш состоится, меня позовут и буду в Москве, то с удовольствием сыграю… Хорошая идея, почему бы и нет. Думаю, болельщики, увидевшие матч ветеранов на стадионе, получили удовольствие. Я бы с радостью принял участие в таком матче.

Конечно, спартачам хочется отыграться, а то проиграли — так не пойдёт! Первую игру играли на выезде, а вторую нужно сыграть дома. Победить с разницей больше двух мячей? Я только за, двумя руками!

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
20 июля в 00:43
В случае победы столичных какой-нить кубок легнд им придумают.
Или нашифку на эмблему-ромбик...
протон
протон
20 июля в 00:12
Рома-то может. Сначала репу чешет, а потом парочку забьет. Спящий гигант!
zt8c2cf3fap7
zt8c2cf3fap7
19 июля в 21:49
очень много если...
ZIBO rock
ZIBO rock
19 июля в 21:44
Не поедут Питерские в столицу, она для них как ладан для черта!
cnudbz9jfwd6
cnudbz9jfwd6
19 июля в 21:17
Дело хорошее!!!??
VeniaminS
VeniaminS
19 июля в 20:53
Хорошо бы сыграть.
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