Павлюченко: «Если матч-реванш состоится, то с удовольствием сыграю»

Бывший нападающий сборной России положительно смотрит на идею матча-реванша между ветеранами «Зенита» и «Спартака».

Если матч-реванш состоится, меня позовут и буду в Москве, то с удовольствием сыграю… Хорошая идея, почему бы и нет. Думаю, болельщики, увидевшие матч ветеранов на стадионе, получили удовольствие. Я бы с радостью принял участие в таком матче.

Конечно, спартачам хочется отыграться, а то проиграли — так не пойдёт! Первую игру играли на выезде, а вторую нужно сыграть дома. Победить с разницей больше двух мячей? Я только за, двумя руками!