ЦСКА подпишет защитника «Сассуоло» Айхана. Им интересовался «Зенит»

Защитник «Сассуоло» близок к переходу в ЦСКА , утверждает комментатор Роман Нагучев.

Оказывается, Каан Айхан готов вот-вот перейти в ЦСКА . Это отличный трансфер для РПЛ . Защитник-сорвиголова!

Любопытно, что пару лет назад он мог оказаться в «Зените». Мне как-то позвонил Андрей Аршавин, и я рассказал ему что да как. Он был в вишлисте, не знаю, как там пошло дальше.

Главный парадокс: Айхан – воспитанник немецкого футбола, но ничего немецкого в его игре так и не появилось. Авантюрист и хулиган! Но я таких люблю.