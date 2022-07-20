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ЦСКА подпишет защитника «Сассуоло» Айхана. Им интересовался «Зенит»

20 июля 2022, 15:54

Защитник «Сассуоло» Каан Айхан близок к переходу в ЦСКА, утверждает комментатор Роман Нагучев.

Оказывается, Каан Айхан готов вот-вот перейти в ЦСКА. Это отличный трансфер для РПЛ. Защитник-сорвиголова!

Любопытно, что пару лет назад он мог оказаться в «Зените». Мне как-то позвонил Андрей Аршавин, и я рассказал ему что да как. Он был в вишлисте, не знаю, как там пошло дальше.

Главный парадокс: Айхан – воспитанник немецкого футбола, но ничего немецкого в его игре так и не появилось. Авантюрист и хулиган! Но я таких люблю.

27-летний игрок сборной Турции выступает за «Сассуоло» с 2020 года. Ранее играл за «Фортуну», «Шальке» и «Айнтрахт».

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Все комментарии
протон
протон
20 июля в 23:14
Да просто Андрюха в Фентези тиму собирал, вот и спросил. А то сразу «Зенит интересовался».)
makkie
makkie
20 июля в 21:35
Кого только не сватают в цска.
В итоге никого не подпишут, а Бабаев будет причитать, что иностранцы не хотят ехать в Россию и рынок тяжёлый.
Но без ЦЗ коням будет туго в чемпионате. Таких плюшевых Уралов, какой был в первом туре дальше уже будет меньше.
Птица Феникс
Птица Феникс
20 июля в 19:05
это страшно
Mi6
Mi6
20 июля в 18:02
Что, хулиганы моложе этого пенсионера уже перевелись?
dok66
dok66
20 июля в 17:24
Защитник "сорви-голова" - это страшно . Акинфеев уже не тот , чтобы зачищать . Как-то не понятны действия ЦСКА .
Gahi
Gahi
20 июля в 16:26
У Каан Айхан интересное прозвище "защитник-сорвиголова"! В ЦСКА однозначно будет свой " Всадник без головы". Удачи
альсато
альсато
20 июля в 16:11
ну если так, то чаще мы его будем видеть даже не на скамейке запасных, а на трибуне))))
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
20 июля в 16:07
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Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
20 июля в 16:00
Хорлший трансфер,если правда!
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
20 июля в 15:59
Пусть лучше в ЦСКА...
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