ЦСКА подпишет защитника «Сассуоло» Айхана. Им интересовался «Зенит»

Защитник «Сассуоло» Каан Айхан близок к переходу в ЦСКА, утверждает комментатор Роман Нагучев.
Оказывается, Каан Айхан готов вот-вот перейти в ЦСКА. Это отличный трансфер для РПЛ. Защитник-сорвиголова!
Любопытно, что пару лет назад он мог оказаться в «Зените». Мне как-то позвонил Андрей Аршавин, и я рассказал ему что да как. Он был в вишлисте, не знаю, как там пошло дальше.
Главный парадокс: Айхан – воспитанник немецкого футбола, но ничего немецкого в его игре так и не появилось. Авантюрист и хулиган! Но я таких люблю.
27-летний игрок сборной Турции выступает за «Сассуоло» с 2020 года. Ранее играл за «Фортуну», «Шальке» и «Айнтрахт».
В итоге никого не подпишут, а Бабаев будет причитать, что иностранцы не хотят ехать в Россию и рынок тяжёлый.
Но без ЦЗ коням будет туго в чемпионате. Таких плюшевых Уралов, какой был в первом туре дальше уже будет меньше.
В итоге никого не подпишут, а Бабаев будет причитать, что иностранцы не хотят ехать в Россию и рынок тяжёлый.
Но без ЦЗ коням будет туго в чемпионате. Таких плюшевых Уралов, какой был в первом туре дальше уже будет меньше.