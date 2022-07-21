Мелкадзе считает, что «Спартак» виноват в уходе Бакаева

Нападающий «Сочи» высказался о переходе полузащитника в «Зенит». Оба футболиста являются воспитанниками «Спартака».

Чья вина в том, что «Спартак» не удержал Бакаева? Клуба, однозначно. Хотел ли он остаться? Сто процентов.

Получится ли у Бакаева в «Зените»? Железобетонно. У него такая же история [как у меня]. Где ему давали игровое время, везде он показывал. Даже выходя на замену в «Спартаке», стал лучшим ассистентом.

За кого болел в матче за Суперкубок? Понятное дело, за «Спартак». Я воспитанник клуба. В «Зените» мне, кроме Зели, болеть не за кого.