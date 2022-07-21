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Мелкадзе считает, что «Спартак» виноват в уходе Бакаева

21 июля 2022, 21:47

Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе высказался о переходе полузащитника Зелимхана Бакаева в «Зенит». Оба футболиста являются воспитанниками «Спартака».

Чья вина в том, что «Спартак» не удержал Бакаева? Клуба, однозначно. Хотел ли он остаться? Сто процентов.

Получится ли у Бакаева в «Зените»? Железобетонно. У него такая же история [как у меня]. Где ему давали игровое время, везде он показывал. Даже выходя на замену в «Спартаке», стал лучшим ассистентом.

За кого болел в матче за Суперкубок? Понятное дело, за «Спартак». Я воспитанник клуба. В «Зените» мне, кроме Зели, болеть не за кого.

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Все комментарии
Сп62
Сп62 ответ STVA 1 (раскрыть)
21 июля в 22:30
Узнаем, но что толку. Поезд уже ушёл.
ABir
ABir
21 июля в 22:22
Хотел бы, остался
95-shishani-95
95-shishani-95
21 июля в 22:01
Думаю, что Мелкадзе не впустую болтает...
STVA 1
STVA 1
21 июля в 21:55
правду мы не узнаем
Гость
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