Цорн: «Высоко оцениваем способность Игнатьева улучшить нашу игру»

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн прокомментировал переход в московский клуб нападающего .

Очень рады, что нашли ещё одного игрока в линию атаки. За последние 10 дней мы смогли лучше познакомиться с Игнатьевым. Мы высоко оцениваем его способность улучшить нашу игру. Ваня в начале своей карьеры уже показывал свой талант, свой уровень, что он в состоянии играть и забивать в РПЛ . Наша совместная с ним задача в этом сезоне будет заключаться в том, чтобы разбудить в нём именно те положительные игровые качества, за счёт которых он сможет давать результат на поле и поможет нам в достижении поставленных целей.