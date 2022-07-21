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Цорн: «Высоко оцениваем способность Игнатьева улучшить нашу игру»

21 июля 2022, 20:27

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн прокомментировал переход в московский клуб нападающего Ивана Игнатьева.

Очень рады, что нашли ещё одного игрока в линию атаки. За последние 10 дней мы смогли лучше познакомиться с Игнатьевым. Мы высоко оцениваем его способность улучшить нашу игру. Ваня в начале своей карьеры уже показывал свой талант, свой уровень, что он в состоянии играть и забивать в РПЛ. Наша совместная с ним задача в этом сезоне будет заключаться в том, чтобы разбудить в нём именно те положительные игровые качества, за счёт которых он сможет давать результат на поле и поможет нам в достижении поставленных целей.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
21 июля в 22:29
Игнатьев может помочь "улучшить игру" разве только в карты. Он даже у Слуцкого и Осинькина не смог ничего показать. Это сбитый летчик.
Vik_ont25
Vik_ont25
21 июля в 22:07
Слишком рано Ваня "звезду поймал". Но если мозги в голову вернет, может толк и будет.
протон
протон
21 июля в 21:29
Лучшую замену Ротенбергу захочешь не придумаешь
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
21 июля в 20:30
Игнатьев и правда хорош!
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