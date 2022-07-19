«Бавария» потратила больше всех на трансферы этим летом – 120,5 млн евро

«Бавария» израсходовала больше всех средств на трансферы этим летом в Европе.
В межсезонье мюнхенцы потратили в общей сложности 120,5 млн евро.
Топ-10 по версии Bild:
1. «Бавария» – 120,5 млн евро (Матийс де Лигт – 70, Садио Мане – 32, Райан Гравенберг – 18,5)
2. «Манчестер Сити» – 108,75 (Эрлинг Холанд – 60, Калвин Филлипс – 48,75)
3. «Барселона» – 103 (Роберт Левандовски – 45, Рафинья Диас – 58)
4. «Арсенал» – 97,06 (Габриэл Жезус – 52,2, Фабиу Виейра – 35, Мэтт Тернер – 6,36, Маркиньос Оливейра – 3,5)
5. «Челси» – 94,2 (Рахим Стерлинг – 56,2, Калиду Кулибали – 38)
6. «Боруссия» Дортмунд – 86 (Себастьен Аллер – 31, Карим Адейеми – 30, Нико Шлоттербек – 20, Салих Озджан – 5)
7. «Ливерпуль» – 85,8 (Дарвин Нуньес – 75, Фабиу Карвалью – 5,9, Кэлвин Рэмзи – 4,9)
8. «Реал» – 80 (Орельен Тчуамени – 80)
9. ПСЖ – 79,5 (Витинья – 41,5, Нуну Мендеш – 38)
10. «Манчестер Юнайтед» – 72,37 (Лисандро Мартинес – 57,37, Тирелл Маласиа – 15)
Приставы у них завтра уже микроволновку забирать будут с чапка на Камп Ноу, а они все равно в топ-3 по тратам на трансферы.
Приставы у них завтра уже микроволновку забирать будут с чапка на Камп Ноу, а они все равно в топ-3 по тратам на трансферы.
интересные трансферы
интересные трансферы
Ну или не понравилось вылетать от таких как Вильяреал
Ну или не понравилось вылетать от таких как Вильяреал
Вы чего добиваетесь? Я хочу сделать сайт лучше. Мне нравится этот конкурс и я хочу сделать его лучше! Когда вижу ошибки - указываю, чтобы всем лучше было. Это было уже неоднократно! И неоднократно подтверждалось! Если всем нас рать - хорошо я замолчу, больше ничего не стану предлагать, закончу месяц и До свидания.
Вы чего добиваетесь? Я хочу сделать сайт лучше. Мне нравится этот конкурс и я хочу сделать его лучше! Когда вижу ошибки - указываю, чтобы всем лучше было. Это было уже неоднократно! И неоднократно подтверждалось! Если всем нас рать - хорошо я замолчу, больше ничего не стану предлагать, закончу месяц и До свидания.