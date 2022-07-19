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«Бавария» потратила больше всех на трансферы этим летом – 120,5 млн евро

19 июля 2022, 11:29

«Бавария» израсходовала больше всех средств на трансферы этим летом в Европе.

В межсезонье мюнхенцы потратили в общей сложности 120,5 млн евро.

Топ-10 по версии Bild:

1. «Бавария» – 120,5 млн евро (Матийс де Лигт – 70, Садио Мане – 32, Райан Гравенберг – 18,5)

2. «Манчестер Сити» – 108,75 (Эрлинг Холанд – 60, Калвин Филлипс – 48,75)

3. «Барселона» – 103 (Роберт Левандовски – 45, Рафинья Диас – 58)

4. «Арсенал» – 97,06 (Габриэл Жезус – 52,2, Фабиу Виейра – 35, Мэтт Тернер – 6,36, Маркиньос Оливейра – 3,5)

5. «Челси» – 94,2 (Рахим Стерлинг – 56,2, Калиду Кулибали – 38)

6. «Боруссия» Дортмунд – 86 (Себастьен Аллер – 31, Карим Адейеми – 30, Нико Шлоттербек – 20, Салих Озджан – 5)

7. «Ливерпуль» – 85,8 (Дарвин Нуньес – 75, Фабиу Карвалью – 5,9, Кэлвин Рэмзи – 4,9)

8. «Реал» – 80 (Орельен Тчуамени – 80)

9. ПСЖ – 79,5 (Витинья – 41,5, Нуну Мендеш – 38)

10. «Манчестер Юнайтед» – 72,37 (Лисандро Мартинес – 57,37, Тирелл Маласиа – 15)

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Все комментарии
протон
протон
19 июля в 23:14
Каталонский банкрот как всегда..
Приставы у них завтра уже микроволновку забирать будут с чапка на Камп Ноу, а они все равно в топ-3 по тратам на трансферы.
Ron09
Ron09 ответ Imrebellion (раскрыть)
19 июля в 20:29
сам Мбаппе подарил деньги на Тчуаменди, здесь так писали
Imrebellion
Imrebellion
19 июля в 16:24
и Барса там же. Арсенал тоже почти сотку отвалил. а у Реала 1 Тчуамени 80.
интересные трансферы
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
19 июля в 16:20
Редкое явление. Если потратились так, видимо есть какие-то серьёзные планы на взятие ЛЧ.
Ну или не понравилось вылетать от таких как Вильяреал
амурец
амурец
19 июля в 14:56
Реал много. Не тратит на выигрывает ЛЧ
95-shishani-95
95-shishani-95
19 июля в 14:34
А де Лигт когда перешёл в Баварию?
Bensurr
Bensurr ответ Van Vanovich (раскрыть)
19 июля в 14:23
Если честно ни один футболист не стоит таких денег
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
19 июля в 13:57
Бавария понимает, что в Лиге чемпионов теперь есть конкуренты, которых не так легко победить. Вот именно поэтому 120,5 млн евро.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
19 июля в 13:54
При этом самого зверя они купили дешевле всего, Гравенберг просто монстр)
Carl Lewis
Carl Lewis
19 июля в 13:53
Не свойственно Баварии.
VeniaminS
VeniaminS
19 июля в 13:15
Неплохо повеселились.
SHMEL
SHMEL
19 июля в 13:08
Не свойственно Баварии быть лидером по этому показателю.
Romeo 777
Romeo 777
19 июля в 12:53
Вся гонка ещё впереди...
zooveterinar
zooveterinar
19 июля в 12:36
Посмотрите,а Кристинки нигде,в списках нету!!!
Бубнин
Бубнин
19 июля в 12:19
Просто накачали газовым баблом. Перекрой трубу и окажется, что чемпион-то в Германии - липовый!
avici_liverpool
avici_liverpool
19 июля в 12:17
очень не похоже на баварию
allemz
allemz
19 июля в 12:08
Без Мане Ливер уже не тот будет, именно сенегалец был символом Клопповского урагана
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
19 июля в 11:53
Хорошо бы увидеть список с учётом продаж...
1 984
1 984 ответ 1viking17 (раскрыть)
19 июля в 11:41
Расскажите, пожалуйста, каким образом обе команды должны выиграть по тайму не забив при этом обе или чтобы тотал в матче получился меньше двух?
Вы чего добиваетесь? Я хочу сделать сайт лучше. Мне нравится этот конкурс и я хочу сделать его лучше! Когда вижу ошибки - указываю, чтобы всем лучше было. Это было уже неоднократно! И неоднократно подтверждалось! Если всем нас рать - хорошо я замолчу, больше ничего не стану предлагать, закончу месяц и До свидания.
Van Vanovich
Van Vanovich
19 июля в 11:31
За Нуньеса и Тчуамени переплатили что-то . Максимум по 50млн
Bensurr
Bensurr
19 июля в 11:31
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