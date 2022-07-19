Консорциум экс-игрока «Москвы» может купить «Бирмингем Сити»

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19 июля 2022, 21:19

Консорциум бывшего футболиста «Москвы» и владельца модного бренда Hera Пола Ричардсона в ближайшее время может выкупить права на «Бирмингем Сити».

В Английскую футбольную лигу (EFL) была подана заявка на осуществление проверки возможных новых владельцев клуба. Если проверка завершится успешно, то сделка может быть оформлена в течение нескольких ближайших недель. Лопес высказался по данному поводу: