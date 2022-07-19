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Консорциум экс-игрока «Москвы» может купить «Бирмингем Сити»

19 июля 2022, 21:19

Консорциум бывшего футболиста «Москвы» Макси Лопеса и владельца модного бренда Hera Пола Ричардсона в ближайшее время может выкупить права на «Бирмингем Сити».

В Английскую футбольную лигу (EFL) была подана заявка на осуществление проверки возможных новых владельцев клуба. Если проверка завершится успешно, то сделка может быть оформлена в течение нескольких ближайших недель. Лопес высказался по данному поводу:

Это масштабный проект. У команды внушительный потенциал. Мы с Полом верим, что сможем достичь успеха ради клуба, болельщиков и города.

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Все комментарии
Знатог
Знатог
20 июля в 10:10
Бирмингем Сити переименуют в Москва Hera.
ДАША Д
ДАША Д
20 июля в 04:29
А можно и прогореть.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
19 июля в 23:49, ред.
Каким бы модным ни был этот бренд...но ....название ему лучше сменить...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ galem72 (раскрыть)
19 июля в 22:51
К ней уже ничего не имеет отношения, увы
Baggio R.
Baggio R. ответ galem72 (раскрыть)
19 июля в 21:51
Действительно, какая "Москва", когда у него в послужном списке есть "Барселона" и "Милан"?! А можно было бы написать и бывший муж Ванды Нары.
nikoladolgov
nikoladolgov
19 июля в 21:49
А Слуцкого забыли ?
galem72
galem72
19 июля в 21:45
Громкий заголовок и не более. Даже если купит, к "москве" это никакого отношения не имеет.
SHEARER
SHEARER
19 июля в 21:35
Это интересно!
STVA 1
STVA 1
19 июля в 21:28
Посмотрим что получится
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
19 июля в 21:23
Ну удачи вам в новом проекте!
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