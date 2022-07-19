Консорциум экс-игрока «Москвы» может купить «Бирмингем Сити»

Консорциум бывшего футболиста «Москвы» Макси Лопеса и владельца модного бренда Hera Пола Ричардсона в ближайшее время может выкупить права на «Бирмингем Сити».
В Английскую футбольную лигу (EFL) была подана заявка на осуществление проверки возможных новых владельцев клуба. Если проверка завершится успешно, то сделка может быть оформлена в течение нескольких ближайших недель. Лопес высказался по данному поводу:
Это масштабный проект. У команды внушительный потенциал. Мы с Полом верим, что сможем достичь успеха ради клуба, болельщиков и города.