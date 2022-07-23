Гендир «Зенита»: «Я доволен и результатом, и игрой „Зенита“!»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поделился впечатлениями после победы над «Крыльями Советов».
Я доволен и результатом, и игрой «Зенита»! Если команда будет играть в такой футбол постоянно, то ни у одной команды не будет шансов для борьбы за чемпионство? Узнаете в конце чемпионата.
П.С. Для болельщиков Зенита. Если в вашей команде даже против КС выходят в основе ВОСЕМЬ легионеров, то о какой перспективной молодежи в Зените можно говорить.
П.С. Для болельщиков Зенита. Если в вашей команде даже против КС выходят в основе ВОСЕМЬ легионеров, то о какой перспективной молодежи в Зените можно говорить.