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Гендир «Зенита»: «Я доволен и результатом, и игрой „Зенита“!»

вчера, 08:11
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 0Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поделился впечатлениями после победы над «Крыльями Советов».

Я доволен и результатом, и игрой «Зенита»! Если команда будет играть в такой футбол постоянно, то ни у одной команды не будет шансов для борьбы за чемпионство? Узнаете в конце чемпионата.

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протон
протон
сегодня в 03:26
Истинную силу вам показал Бругге)))
cska1948
cska1948
вчера в 09:04
Помнится, в советские времена в хоккее безраздельно царствовал ЦСКА. Но в отличии от сегодняшнего Зенита, в ЦСКА играли СОВЕТСКИЕ хоккеисты, а не канадские леги. Убери сейчас из Зенита бразильцев и каким станет Зенит? От того что на сегодняшний день Зенит безраздельно царствует в РПЛ российский футбол качественно лучше не становится, а скорее наоборот. Ведь Зениту нет надобности готовить среди своей молодёжи конкурентов для бразильцев. Зачем, когда можно купить готовых игроков. Ну, а если самый богатый клуб в стране не заинтересован в подготовке талантливой молодёжи, то о каком футбольном прогрессе в стране можно говорить?
П.С. Для болельщиков Зенита. Если в вашей команде даже против КС выходят в основе ВОСЕМЬ легионеров, то о какой перспективной молодежи в Зените можно говорить.
Гость
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