Гендир «Зенита»: «Я доволен и результатом, и игрой „Зенита“!»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поделился впечатлениями после победы над «Крыльями Советов».

Я доволен и результатом, и игрой «Зенита»! Если команда будет играть в такой футбол постоянно, то ни у одной команды не будет шансов для борьбы за чемпионство? Узнаете в конце чемпионата.