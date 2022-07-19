Бывший игрок «Анжи» Гаджиев задержан в Москве по подозрению в мошенничестве

Бывший футболист «Анжи» и «Амкара» Махач Гаджиев был задержан в Москве.
Экс-игрока задержали по подозрению в мошенничестве. По данным источника, он находился в розыске с конца 2021 года.
Гаджиев был задержан полицией 18 июля на Тверской улице для проверки документов. Выяснилось, что мужчина находится в федеральном розыске. Сейчас решается вопрос о его транспортировке в Дагестан.
В 2017 году Гаджиев был приговорен к двум годам условно по делу о мошенничестве.
тогда зря задерживали
тогда зря задерживали
по классике оправдают даже если он уничтожил 500 человек и обокрал их на миллиарды рублей
по классике оправдают даже если он уничтожил 500 человек и обокрал их на миллиарды рублей
Он как раз родственник Гаджи Махачева, который тогда был вице-президентом республики, и поэтому, возможно, и играл, потому что потом он нигде себя не проявил и в 25 лет закончил карьеру.
Он как раз родственник Гаджи Махачева, который тогда был вице-президентом республики, и поэтому, возможно, и играл, потому что потом он нигде себя не проявил и в 25 лет закончил карьеру.