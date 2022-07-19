Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: события

Бывший игрок «Анжи» Гаджиев задержан в Москве по подозрению в мошенничестве

19 июля 2022, 12:09

Бывший футболист «Анжи» и «Амкара» Махач Гаджиев был задержан в Москве.

Экс-игрока задержали по подозрению в мошенничестве. По данным источника, он находился в розыске с конца 2021 года.

Гаджиев был задержан полицией 18 июля на Тверской улице для проверки документов. Выяснилось, что мужчина находится в федеральном розыске. Сейчас решается вопрос о его транспортировке в Дагестан.

В 2017 году Гаджиев был приговорен к двум годам условно по делу о мошенничестве.

Все новости
Гаджиев Махач
Перевод с iz.ru
В «Торпедо» отреагировали на слухи о проблемах игроков в оформлением Fan ID
Вчера, 16:22
СлухиИгроки «Торпедо» могут не успеть оформить Fan ID до матча с «Крыльями»
Вчера, 15:49
Официально«Спартак» отправился на матч против «Краснодара»
21 июля Фото
Фукс на русском языке объявил о возвращении в расположение ЦСКА
19 июля Видео
Футболисты, тренеры и ветераны «Спартака» пришли проститься с Ярцевым
19 июля
СлухиАгент Слуцкого будет искать клуб для Дзюбы
17 июля
Сортировать
Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
20 июля в 07:29
Понять и простить)))
протон
протон
19 июля в 23:11
Я так понимаю, мошенничество состояло в том, что он притворялся футболистом
Союзник противников
Союзник противников ответ ЮЗИК (раскрыть)
19 июля в 16:37
Он из команды Кокорина,сборная пенитенциарной системы.
Союзник противников
Союзник противников ответ 112910415 (раскрыть)
19 июля в 16:35
Та по их запросу,поэтому и этапируют туда.Там власть сменилась и оскорблённый клан требует удовлетворения .
112910415
112910415
19 июля в 13:44
обязательно в Дагестан ?
тогда зря задерживали
ЮЗИК
ЮЗИК
19 июля в 13:32
Продолжил не слабую карьеру
КЭТиК
КЭТиК
19 июля в 12:50
Тренерские места были заняты, пришлось искать себя в другом....
FenixSL
FenixSL
19 июля в 12:40
таким мистерам позволительно все
по классике оправдают даже если он уничтожил 500 человек и обокрал их на миллиарды рублей
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
19 июля в 12:29
Если что, он не родственник Гаджи Гаджиева, хотя и играл под его руководством в "Анжи"))

Он как раз родственник Гаджи Махачева, который тогда был вице-президентом республики, и поэтому, возможно, и играл, потому что потом он нигде себя не проявил и в 25 лет закончил карьеру.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
19 июля в 12:16
Разберутся и отпустят!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 