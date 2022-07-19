Бывший игрок «Анжи» Гаджиев задержан в Москве по подозрению в мошенничестве

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19 июля 2022, 12:09

Бывший футболист «Анжи» и «Амкара» был задержан в Москве.

Экс-игрока задержали по подозрению в мошенничестве. По данным источника, он находился в розыске с конца 2021 года.

Гаджиев был задержан полицией 18 июля на Тверской улице для проверки документов. Выяснилось, что мужчина находится в федеральном розыске. Сейчас решается вопрос о его транспортировке в Дагестан.

В 2017 году Гаджиев был приговорен к двум годам условно по делу о мошенничестве.

