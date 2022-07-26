Участие Хави сыграло ключевую роль в трансфере Кунде в «Барселону»

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сегодня, 16:44

Главный тренер «Барселоны» сыграл ключевую роль в трансфере защитника «Севильи» в каталонский клуб, сообщает Diario Sport.

По информации источника, Хави поддерживал связь с игроком и попросил его набраться терпения и подождать, пока «Барса» не отправит свое предложение.

Кунде был близок к трансферу в «Челси», но из-за активной вовлеченности в дело тренера «блауграны» решил перейти в «Барсу».

Также ранее сообщалось, что «Челси» заблокирует переходы Марко Алонсо и Сезара Аспиликуэты в «Барсу» из-за Кунде.