Участие Хави сыграло ключевую роль в трансфере Кунде в «Барселону»

Главный тренер «Барселоны» Хави сыграл ключевую роль в трансфере защитника «Севильи» Жуля Кунде в каталонский клуб, сообщает Diario Sport.
По информации источника, Хави поддерживал связь с игроком и попросил его набраться терпения и подождать, пока «Барса» не отправит свое предложение.
Кунде был близок к трансферу в «Челси», но из-за активной вовлеченности в дело тренера «блауграны» решил перейти в «Барсу».
Также ранее сообщалось, что «Челси» заблокирует переходы Марко Алонсо и Сезара Аспиликуэты в «Барсу» из-за Кунде.