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вчера, 20:15

«Ювентус» взял на работу бывшего арбитра Серии А Луку Маджани.

Ранее Маджани работал судьей на матчах итальянского чемпионата, выполняя функции лайнсмена на нескольких играх. Итальянец будет заниматься в клубе вопросами, связанными с судейством, подробности не уточняются.

Что примечательно, в 2012 году Маджани отменил гол «Катании» в матче с «Ювентусом». Сперва арбитр зафиксировал гол, однако позднее отменил свое решение. После игры президент «Катании» Антонио Пульвиренти заявил, что Маджани — болельщик «Юве». Данный тезис он якобы подтвердил содержимым страницы арбитра в одной из социальных сетей. Однако Ассоциация арбитров Италии опровергла существование обозначенного аккаунта Маджани.