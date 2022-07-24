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«Ювентус» взял на работу бывшего арбитра Серии А

вчера, 20:15

«Ювентус» взял на работу бывшего арбитра Серии А Луку Маджани.

Ранее Маджани работал судьей на матчах итальянского чемпионата, выполняя функции лайнсмена на нескольких играх. Итальянец будет заниматься в клубе вопросами, связанными с судейством, подробности не уточняются.

Что примечательно, в 2012 году Маджани отменил гол «Катании» в матче с «Ювентусом». Сперва арбитр зафиксировал гол, однако позднее отменил свое решение. После игры президент «Катании» Антонио Пульвиренти заявил, что Маджани — болельщик «Юве». Данный тезис он якобы подтвердил содержимым страницы арбитра в одной из социальных сетей. Однако Ассоциация арбитров Италии опровергла существование обозначенного аккаунта Маджани.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 23:14
Наконец-то?🤣🤣🤣
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 22:21
Наконец-то официально оформили.
матос
матос ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 22:05
+ ;-)
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 21:59
Взяли чисто из за связей в судейском корпусе, всегда может пригодиться!
allemz
allemz
вчера в 20:42
Ювентус во всей красе))
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 20:33
Наконец-то официально оформили, а то все время в тихую.
shlomo2
shlomo2
вчера в 20:17
Долг, платежом красен...:))))
протон
протон
вчера в 20:17
Итальянские клубы часто трудоустраивают бывших легенд: Милан - Мальдини, Интер - Дзанетти, Ювентус - Маджани
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