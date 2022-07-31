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Фирмино: «Я хочу остаться в „Ливерпуле“»

сегодня, 14:14

Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино прокомментировал слухи о своем возможном переходе в «Ювентус».

Я люблю эту команду, этот город и болельщиков. Я здесь. Конечно, я хочу остаться.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» предложил «Ливерпулю» 23 млн евро за Фирмино.

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Все комментарии
David Young
David Young ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 14:20
Слово "чушь" несёт.

Была допущена ошибка в оценке того комментария, теперь это исправлено, по поводу вынесения наказаний через немалое количество времени есть в правилах - "5.3 Наказание может быть вынесено и по прошествии длительного количества времени после нарушения. Даже не пытайся." , в этом плане ограничений нет по времени в плане тогда когда наказание всё ещё может прийти.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 14:18
Сохранить надо, все таки желание у парня есть, а в будущем может еще кто-то на выход намылится
STVA 1
STVA 1
сегодня в 14:16
Хорошее желание
Гость
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