Фирмино: «Я хочу остаться в „Ливерпуле“»

Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино прокомментировал слухи о своем возможном переходе в «Ювентус».
Я люблю эту команду, этот город и болельщиков. Я здесь. Конечно, я хочу остаться.
Ранее сообщалось, что «Ювентус» предложил «Ливерпулю» 23 млн евро за Фирмино.
Была допущена ошибка в оценке того комментария, теперь это исправлено, по поводу вынесения наказаний через немалое количество времени есть в правилах - "5.3 Наказание может быть вынесено и по прошествии длительного количества времени после нарушения. Даже не пытайся." , в этом плане ограничений нет по времени в плане тогда когда наказание всё ещё может прийти.
Была допущена ошибка в оценке того комментария, теперь это исправлено, по поводу вынесения наказаний через немалое количество времени есть в правилах - "5.3 Наказание может быть вынесено и по прошествии длительного количества времени после нарушения. Даже не пытайся." , в этом плане ограничений нет по времени в плане тогда когда наказание всё ещё может прийти.