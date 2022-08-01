Тренер «Лестера» Роджерс высказался о вероятном уходе из клуба Шмейхеля

Главный тренер «Лестер Сити» ответил на вопрос о вероятном уходе из команды голкипера .

Каспер заслужил право подумать о следующей главе своей карьеры и о том, какой она будет. Когда будет что-то конкретное, мы сядем и обсудим это, а затем примем решение.

Есть ли вероятность, что Шмейхель может не начать сезон в воротах? Абсолютно точно. Здесь никому ничего не гарантированно. Вы должны защищать свое место своими выступлениями каждый день на тренировках и в играх.