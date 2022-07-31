Шомуродов уходит из «Ромы». Бывший подопечный Карпина не впечатлил Моуриньо

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сегодня, 08:17

А ведь стартовал неплохо.

С Дона на Генуэзский залив

Осенью 2020 года неожиданно для всех и без предварительной раскачки в СМИ узбекский форвард «Ростова» Элдор Шомуродов, уже три года пыливший в составе дончан с переменным успехом, перешел в «Дженоа». Для всех сторон этот трансфер по большому счету был идеальным — «Ростов» продал за 9 млн евро игрока, которого покупал за 300 тысяч, а генуэзцы, еле сохранившие прописку в Серии А, получили добротного форварда-столба.

За сезон-2020/21 Элдор сыграл за «Дженоа» в 31 матче, забил 8 голов и сделал 1 ассист. С самого старта в новой команде и до лета Шомуродов получал высокие оценки за свою игру, причем всего через пару месяцев после перехода итальянские инсайдеры затрубили об интересе к узбеку со стороны «Ювентуса». На тот момент это смотрелось весьма странно, однако после солидной серии Элдора весной (5 голов за 6 матчей в лиге) слухи уже начинали обрастать интересными подробностями.

В итоге союз «Юве» и Шомуродова так и остался жить в инсайдах журналистов, что явно не удивляло, так как восьми голов и неплохого xG было явно мало для перехода в мировой гранд. Если бы Элдору было 18-20 лет, подписание бы оправдывалось той самой молодостью и перспективностью, но к 25-летнему на тот момент игроку требования, само собой, иные.

Рим вместо Турина

Однако фантастический вариант с «Ювентусом» в июле сменил не менее неожиданный с «Ромой». Буквально через пару недель после первого слуха о желании Жозе Моуриньо видеть в своем составе Шомуродова форвард уже красовался в бордовой футболке перед камерами.

Все произошло за неделю. Моуриньо сначала поговорил с моим агентом, а затем уже со мной. Я не мог поверить, что сделка состоится так быстро.

И трансфер этот был абсолютно точно с тренерской подачи, португалец ранее уже пересекался с Элдором благодаря агенту Герману Ткаченко, вместе фотографировались, обменивались любезностями в соцсетях. Игрок признавался, что его удивила осведомленность португальца о его игре и статистике. Моуру нужен был центрфорвард после ухода Эдина Джеко, и он его максимально быстро и уверенно получил. Однако купленный позже у «Челси» Тэмми Абрахам впоследствии перекрыл фигуру Элдора.

Забегая вперед и обратив внимание на статистику выступлений Шомуродова за «Рому» в прошлом сезоне, кажется, что для форварда все сложилось уж точно не удручающе — 40 матчей во всех турнирах, 5 голов и 6 ассистов. Но, взглянув подробно, картина вырисовывается совершенно иная — Элдор провел за «волков» всего 4 полных матча, чаще всего выходил на замену в концовках. И ведь начал он очень достойно — 1 гол и 4 ассиста за первые 6 игр, однако Абрахам начал выдавать еще больше и заслуженно выигрывал конкуренцию за место на острие атаки, при том, что Жозе за весь сезон регулярно менял схему с одним центрфорвардом на атакующую 3-5-2 или 3-4-1-2. Однако в пару к Тэмми чаще всего отправлялся Николо Дзаньоло. Дошло до того, что весной тихий и скромный Шомуродов публично выдал резкий комментарий о своей ситуации:



Я недоволен своим игровым временем, хочу играть больше. У меня хорошие отношения с Моуриньо. Возможно, уже не такие, как раньше, однако всё равно хорошие. У меня контракт с клубом. Если буду играть больше, то останусь. Но я больше не испытываю желания сидеть на скамейке.

В итоге ситуация усугубилась еще сильнее, Элдор так и продолжил выходить на замены в концовках матчей до самого конца сезона. А с открытием трансферного окна поползли ожидаемые слухи об уходе узбека из римского клуба, который оформил грандиозное подписание Пауло Дибалы, что в перспективе делает Шомуродова уже третьим форвардом команды, а не вторым. При этом в Corriere dello Sport добавили, что Моуриньо не впечатлен работой узбекского игрока на предсезонных сборах — парень явно потух из-за редкой игровой практики и просится на выход.

Элдору нужна середина между дном и топами Серии А

Резкий подъем в команду с большими амбициями, еще и к тренеру с «особенным» характером, Шомуродов не потянул. Итальянские журналисты и болельщики связывают такое стечение событий с характером форварда, ему не хватало спортивной злости, которую так ценит Жозе. Однако своей игровой привлекательности за сезон в «Роме» он явно не потерял. Пару дней назад представитель ProSports Management Кахор Муминов, ведущий дела форварда, заявил:

Элдор не поехал на матч с «Тоттенхэмом», потому что близок к переходу в другой клуб. Будет ли это полноценный трансфер или аренда? Лучше спросить об этом у «Ромы».

А сразу после комментария агента со своей информацией появился итальянский инсайдер Николо Шира, сообщивший, что информацию по 27-летнему нападающему запрашивали «Торино» и «Болонья». Клубы якобы хотят арендовать Элдора с включением в соглашение опции выкупа. Также в СМИ пробегали инсайды об интересе к Шомуродову со стороны «Монцы» и «Сампдории», однако представители обоих клубов опровергли слухи.

Вариант с «Торино», финишировавшим в прошлом сезоне на 10-м месте, смотрится наиболее привлекательно, так как «быки» этим летом расстались с Андреа Белотти, а в составе из центрфорвардов остались лишь Антонио Санабриа, Петро Пеллегри и Симоне Заза, которых Шомуродов при должных кондициях должен уверенно превосходить. В «Болонье» и вовсе из прямых конкурентов пока лишь 33-летний скандалист Марко Арнаутович, забивший в прошлом сезоне 14 голов. В «Сампдории» и «Монце» соперничать за место в старте по большому счету и не с кем. Новички Серии А арендовали у «Вероны» Джанлуку Капрари, но он чаще действует на позиции оттянутого форварда. Элдору очень подходит Серия А, нужно лишь попасть в подходящий для стабильной игры в старте клуб, что этим летом, скорее всего, и произойдет.