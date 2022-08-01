Губерниев: «Я бы справился быть владельцем „Спартака“»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о словах Заремы Салиховой, супруги владельца «Спартака» Леонида Федуна, о возможной смене руководства в московском клубе.

Я всецело за Зарему. Она — огромная молодец. Ей пора брать бразды правления в свои руки. Вырастать и становится по-настоящему владычицей морской, чтобы жить ей в океане-море. Чтобы Федун ей служил, а спортивный директор был у нее на посылках. У Заремы есть плот. Всем нашим бедам назло — вовсе не так уж плох.

Зареме не хватит денег, чтобы я туда пошёл пиар-директором, потому что я очень дорогой пиар-директор. Справился бы, если бы денег хватило? Я бы в качестве владельца только справился бы. Пошел бы «Спартак» в качестве владельца? Да, но пока у меня таких денег нет, хоть я и акционер «ЛУКОЙЛа.