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Защитник Дркушич точно не покинет «Сочи» в этом сезоне

сегодня, 18:09

Младен Ратковица, агент защитника Ваньи Дркушича, заявил, что его клиент не планирует покидать «Сочи».

Ванью все полностью устраивает в «Сочи». Ему комфортно работается с новым тренером, Гаранин ему полностью доверяет, Дркушич — один из ключевых игроков защиты, получает много игровой практики. Дркушич рассказывал, что ему нравится тренировочный процесс, он нашел полное взаимопонимание с тренером и партнерами по команде и получает удовольствие от игры. Он абсолютно точно останется в «Сочи» на этот сезон, нет и речи о том, чтобы воспользоваться правилом ФИФА.

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VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 18:15
Пускай играет.
Гость
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