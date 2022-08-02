Защитник Дркушич точно не покинет «Сочи» в этом сезоне

Младен Ратковица, агент защитника , заявил, что его клиент не планирует покидать «Сочи».

Ванью все полностью устраивает в «Сочи». Ему комфортно работается с новым тренером, Гаранин ему полностью доверяет, Дркушич — один из ключевых игроков защиты, получает много игровой практики. Дркушич рассказывал, что ему нравится тренировочный процесс, он нашел полное взаимопонимание с тренером и партнерами по команде и получает удовольствие от игры. Он абсолютно точно останется в «Сочи» на этот сезон, нет и речи о том, чтобы воспользоваться правилом ФИФА .