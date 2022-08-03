Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКонтрактыИспания. Примера 2022/2023

Брейтуэйт не хочет покидать «Барселону»

сегодня, 08:10

Нападающий «Барселоны» Мартин Брейтуэйт не хочет покидать клуб.

У датского футболиста осталось еще 2 года соглашения с каталонцами, футболист намерен получить всю положенную ему по контракту сумму. Он намерен отработать свой договор до конца. Сообщалось, что у Брейтуэйта был разговор с тренером команды Хави, в ходе которого датчанин изъявил желание остаться в команде. Однако при этом наставнике датчанин провел на поле лишь 22 минуты.

Ранее стало известно, что у датчанина есть вариант с чемпионатом Саудовской Аравии.

Все новости
Слухи«Манчестер Сити» увеличит зарплату Фодена в четыре раза
Сегодня, 00:10
Агент Малкома и Клаудиньо: «Нет причин, чтобы они ушли из „Зенита“»
Вчера, 22:25
Защитник Дркушич точно не покинет «Сочи» в этом сезоне
Вчера, 18:09
ОфициальноДиого Жота продлил контракт с «Ливерпулем»
Вчера, 16:51
Официально«Марсель» объявил об уходе защитника Гонсалеса
Вчера, 00:36 Фото
Слухи«Интер» договорился о разрыве контракта с Алексисом Санчесом
Вчера, 00:04
Все комментарии
7xuc4tedqm6x
7xuc4tedqm6x
сегодня в 08:20
Конечно ему там играть хорошо
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 