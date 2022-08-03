Брейтуэйт не хочет покидать «Барселону»

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сегодня, 08:10

Нападающий «Барселоны» не хочет покидать клуб.

У датского футболиста осталось еще 2 года соглашения с каталонцами, футболист намерен получить всю положенную ему по контракту сумму. Он намерен отработать свой договор до конца. Сообщалось, что у Брейтуэйта был разговор с тренером команды Хави, в ходе которого датчанин изъявил желание остаться в команде. Однако при этом наставнике датчанин провел на поле лишь 22 минуты.

Ранее стало известно, что у датчанина есть вариант с чемпионатом Саудовской Аравии.