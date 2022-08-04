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«Барселона» получит процент от перепродажи Пуча

сегодня, 20:39

Полузащитник «Барселоны» Рикард Пуч находится в шаге от перехода в «Лос-Анджелес Гэлакси».

Утверждается, что клубы уже подписали необходимые документы.

Контракт хавбека с клубом МЛС будет рассчитан до июня 2025 года, а каталонцы получат процент от следующей продажи футболиста.

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FenixSL
FenixSL
сегодня в 21:01
из Барсы в расцвете сил в самую быстроразвивающуюся лигу Мира
можете не любить американцев, но футбол там уже выше уровнем чем у нас лет так за 20
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 20:49
Интересный трансфер, из Европы, Барселоны и в МЛС, да ещё 22 года.
Обычно в МЛС уезжают уже в зрелом возрасте, а тут можно сказать в начале пути.
Да понятно, что в основу Барсы трудно попасть, но можно же было в другой клуб той же Ла лиги пойти или в другой чемпионат в Европе.
Очень странный трансфер.
Гость
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