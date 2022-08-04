«Барселона» получит процент от перепродажи Пуча

Полузащитник «Барселоны» Рикард Пуч находится в шаге от перехода в «Лос-Анджелес Гэлакси».
Утверждается, что клубы уже подписали необходимые документы.
Контракт хавбека с клубом МЛС будет рассчитан до июня 2025 года, а каталонцы получат процент от следующей продажи футболиста.
Обычно в МЛС уезжают уже в зрелом возрасте, а тут можно сказать в начале пути.
Да понятно, что в основу Барсы трудно попасть, но можно же было в другой клуб той же Ла лиги пойти или в другой чемпионат в Европе.
Очень странный трансфер.
Обычно в МЛС уезжают уже в зрелом возрасте, а тут можно сказать в начале пути.
Да понятно, что в основу Барсы трудно попасть, но можно же было в другой клуб той же Ла лиги пойти или в другой чемпионат в Европе.
Очень странный трансфер.