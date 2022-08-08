Месси может вернуться в «Барселону» в 2023 году

Нападающий ПСЖ Лионель Месси может перейти в «Барселону».
Сообщается, что каталонский клуб ведет диалог с окружением футболиста о его возвращении в стан «сине-гранатовых» в 2023 году. На сегодняшний день существуют возможности для этого.
Ранее главный тренер «Барсы» Хави выразил желание вернуть Месси в команду.
Надо закончить игровую карьеру там где начал и перейти на административную работу в клубе.
У Месси всё есть для работы в клубе, вот в какой должности пока естественно неизвестно, но думаю его авторитета хватит как на работу в клубе, так и со всем футбольным миром.
Так, что ждём возвращение после небольшой командировки.
Надо закончить игровую карьеру там где начал и перейти на административную работу в клубе.
У Месси всё есть для работы в клубе, вот в какой должности пока естественно неизвестно, но думаю его авторитета хватит как на работу в клубе, так и со всем футбольным миром.
Так, что ждём возвращение после небольшой командировки.
Барса только приходит в себя,состав укомплектовывает, и зачем им он? Последние 6 лет в ЛЧ с ним барсу унижали все кому не лень: Рома 3:0, Ливерпуль 4:0, Ювентус дважды 3:0, Бавария так вообще разнесла 2-8))
Реалу он не забивает 4 года(9 матчей), да и в ПСЖ он провалился.
ПСЖ без него финал и полуфинал ЛЧ,с ним вылет в 1/8 и по его вине, забей он пенку Реалу,то счет был бы 3-0 за два матча. В лиге 1 он вообще забил только 6 голов…
Барса только приходит в себя,состав укомплектовывает, и зачем им он? Последние 6 лет в ЛЧ с ним барсу унижали все кому не лень: Рома 3:0, Ливерпуль 4:0, Ювентус дважды 3:0, Бавария так вообще разнесла 2-8))
Реалу он не забивает 4 года(9 матчей), да и в ПСЖ он провалился.
ПСЖ без него финал и полуфинал ЛЧ,с ним вылет в 1/8 и по его вине, забей он пенку Реалу,то счет был бы 3-0 за два матча. В лиге 1 он вообще забил только 6 голов…