Месси может вернуться в «Барселону» в 2023 году

1659940663

сегодня, 09:37

Нападающий ПСЖ может перейти в «Барселону».

Сообщается, что каталонский клуб ведет диалог с окружением футболиста о его возвращении в стан «сине-гранатовых» в 2023 году. На сегодняшний день существуют возможности для этого.

Ранее главный тренер «Барсы» Хави выразил желание вернуть Месси в команду.