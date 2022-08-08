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Месси может вернуться в «Барселону» в 2023 году

сегодня, 09:37

Нападающий ПСЖ Лионель Месси может перейти в «Барселону».

Сообщается, что каталонский клуб ведет диалог с окружением футболиста о его возвращении в стан «сине-гранатовых» в 2023 году. На сегодняшний день существуют возможности для этого.

Ранее главный тренер «Барсы» Хави выразил желание вернуть Месси в команду.

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Все комментарии
Птица Феникс
Птица Феникс
сегодня в 10:47
Оставить Париж?
Alex12357
Alex12357
сегодня в 10:39
А почему не сейчас?Он ПСЖ совершенно не нужен!!!
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
сегодня в 10:24
А нужен ли он там? Только пешеходный вред может нанести
Онотолий Вассерман
Онотолий Вассерман
сегодня в 10:14, ред.
    Звезда по имени Солнце
    Звезда по имени Солнце
    сегодня в 10:13
    Я думаю, что Месси надо обязательно возвращаться в родной клуб, домой.
    Надо закончить игровую карьеру там где начал и перейти на административную работу в клубе.
    У Месси всё есть для работы в клубе, вот в какой должности пока естественно неизвестно, но думаю его авторитета хватит как на работу в клубе, так и со всем футбольным миром.
    Так, что ждём возвращение после небольшой командировки.
    МАX PAYNЕ
    МАX PAYNЕ
    сегодня в 10:05
    И зачем он барсе, президенты клуба странные решения принимают, один выдает балласту контракт на 5 лет с суммой 500 лямов,второй кричит что хочет его возвращения.
    Барса только приходит в себя,состав укомплектовывает, и зачем им он? Последние 6 лет в ЛЧ с ним барсу унижали все кому не лень: Рома 3:0, Ливерпуль 4:0, Ювентус дважды 3:0, Бавария так вообще разнесла 2-8))

    Реалу он не забивает 4 года(9 матчей), да и в ПСЖ он провалился.
    ПСЖ без него финал и полуфинал ЛЧ,с ним вылет в 1/8 и по его вине, забей он пенку Реалу,то счет был бы 3-0 за два матча. В лиге 1 он вообще забил только 6 голов…
    Неэгоист
    Неэгоист
    сегодня в 09:51
    Месси : Оставить Париж для гелевого?... Никогда...
    NOVA
    NOVA
    сегодня в 09:50
    да хоть сейчас пусть возвращают!! ну я думаю не вернется!!
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 09:42
    За окном 22 год, зачем эти влажные мечты вывешивать?...
    Шуnя771
    Шуnя771
    сегодня в 09:38
    Вернуться мячи подавать?
    Гость
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