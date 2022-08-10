Трапп: «У нас тоже есть сильные качества»

Вратарь «Айнтрахта» порассуждал о предстоящем матче за Суперкубок УЕФА .

В прошлом сезоне мы добились исторического успеха. Сразу после той победы начали думать об этой игре. Суперкубок очень важен для нас. Мы играем с одной из лучших команд в Европе, если не с самой лучшей. Но у нас тоже есть сильные качества. Нам никто не дарил участие в этом матче — мы заслужили это право за весь сезон.

Слышал, что нас будут поддерживать около 10 тысяч болельщиков на трибунах. Мы должны выложиться по максимуму, чтобы у них появился еще один повод порадоваться за нас.