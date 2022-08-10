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ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеСуперкубок УЕФА 2022

Трапп: «У нас тоже есть сильные качества»

сегодня, 07:40
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)-:-Логотип футбольный клуб Айнтрахт (Франкфурт)Айнтрахт22:00 Не начался

Вратарь «Айнтрахта» Кевин Трапп порассуждал о предстоящем матче за Суперкубок УЕФА.

В прошлом сезоне мы добились исторического успеха. Сразу после той победы начали думать об этой игре. Суперкубок очень важен для нас. Мы играем с одной из лучших команд в Европе, если не с самой лучшей. Но у нас тоже есть сильные качества. Нам никто не дарил участие в этом матче — мы заслужили это право за весь сезон.

Слышал, что нас будут поддерживать около 10 тысяч болельщиков на трибунах. Мы должны выложиться по максимуму, чтобы у них появился еще один повод порадоваться за нас.

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Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 08:18
Все правильно сказал... удачи Вам!
xxzbpaeab3bw
xxzbpaeab3bw
сегодня в 07:57
ну и правильно, удачи...
Гость
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