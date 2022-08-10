Модрич — о своей игре: «Возраст не имеет значения»

Полузащитник «Реала» заявил, что не будет просить тренера сократить количество его игрового времени в связи с возрастом.

Ни за что [не будут просить об этом]. Возраст не имеет значения. Вам не нужно смотреть на возраст. Я чувствую себя очень хорошо играя, и я не разговаривал с Анчелотти о том, чтобы сократить игровые минуты. Он знает, что мне нравится играть, что я чувствую себя хорошо и готов помочь команде, чтобы показать всё, на что способен. В декабре чемпионат мира, но это ничего не меняет. Моя работа заключается в том, чтобы быть готовым, хорошо тренироваться и быть доступным выйти на поле в каждом матче.