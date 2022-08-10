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Модрич — о своей игре: «Возраст не имеет значения»

сегодня, 11:56

Полузащитник «Реала» Лука Модрич заявил, что не будет просить тренера сократить количество его игрового времени в связи с возрастом.

Ни за что [не будут просить об этом]. Возраст не имеет значения. Вам не нужно смотреть на возраст. Я чувствую себя очень хорошо играя, и я не разговаривал с Анчелотти о том, чтобы сократить игровые минуты. Он знает, что мне нравится играть, что я чувствую себя хорошо и готов помочь команде, чтобы показать всё, на что способен. В декабре чемпионат мира, но это ничего не меняет. Моя работа заключается в том, чтобы быть готовым, хорошо тренироваться и быть доступным выйти на поле в каждом матче.

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Реал  Модрич Лука
Перевод с as.com
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ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 12:52
Стареет и это он это чувствует хорошо,поэтому говорит,что возраст не имеет значение,имеет большое значение,вот мне 98 лет,не могу хорошо бегать,как бегал
в 18 лет,приходиться бегать прышками
David Young
David Young
сегодня в 12:34
Имеет значение, однако автоматически он мало что предопределяет.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 12:01
Играй пока играется...удачи тебе Лука!
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