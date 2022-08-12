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Стали известны номинанты на звание лучшего тренера сезона по версии УЕФА

сегодня, 16:27

Карло Анчелотти, Хосеп Гвардиола и Юрген Клопп претендуют на награду УЕФА лучшему тренеру сезона 2021/22 в мужском футболе.

Анчелотти привёл «Реал» к победе в Лиге чемпионов, Клопп играл с «Ливерпулем» в финале против «Реала», Гвардиола с «Манчестер Сити» вылетел от «Реала» в полуфинале.

Имя победителя объявят 25 августа в ходе жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов в Стамбуле.

В топ-6 также попали:
4. Оливер Глазнер («Айнтрахт») — 75 очков
5. Унай Эмери («Вильярреал») — 74 очка
6. Жозе Моуриньо («Рома») — 51 очко

ЛЧ

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Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Бык без трезубца (раскрыть)
сегодня в 16:48
Клопп, может, и способен, но мы отлично знаем уже много лет слабые места Клоппа, например, что он неспособен взломать автобус - команда будет по центру бить весь матч, а Клопп по бровке скакать, и всё.

Особенно показательно было, когда их АТМ выбил из ЛЧ с этим)
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ Бык без трезубца (раскрыть)
сегодня в 16:48
От Мансити, откровенно говоря, должны были отлетать, причем ход игры тому способствовал... ну, до некоторой минуты
praporchik zadov
praporchik zadov
сегодня в 16:47
Тренировать топ игроков разве так сложно?они могут и без тренера играть!Попробуйте допустим Акрон вывести в Первую лигу....вот это и есть талант тренера...
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ Бык без трезубца (раскрыть)
сегодня в 16:46
Чую, что такого фарта ни у Карло ни у Реала больше не будет
6tq3gu35njvt
6tq3gu35njvt
сегодня в 16:40
Жаль наших нет
Бык без трезубца
Бык без трезубца
сегодня в 16:37
Харизма Клоппа высокая, но награду заслужил Анчелотти. Все таки Анчелотти на тонких ниточках дошел до финала ЛЧ и является победителем турнира. Мало кто на такое способен.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 16:30
Бензема.
Бензема.
Бензема.
Хмм, и кого же из троих выбрать?
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