Стали известны номинанты на звание лучшего тренера сезона по версии УЕФА

1660310846

сегодня, 16:27

, и претендуют на награду УЕФА лучшему тренеру сезона 2021/22 в мужском футболе.

Анчелотти привёл «Реал» к победе в Лиге чемпионов, Клопп играл с «Ливерпулем» в финале против «Реала», Гвардиола с «Манчестер Сити» вылетел от «Реала» в полуфинале.

Имя победителя объявят 25 августа в ходе жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов в Стамбуле.

В топ-6 также попали:

4. Оливер Глазнер («Айнтрахт») — 75 очков

5. Унай Эмери («Вильярреал») — 74 очка

6. Жозе Моуриньо («Рома») — 51 очко