Стали известны номинанты на звание лучшего тренера сезона по версии УЕФА

Карло Анчелотти, Хосеп Гвардиола и Юрген Клопп претендуют на награду УЕФА лучшему тренеру сезона 2021/22 в мужском футболе.
Анчелотти привёл «Реал» к победе в Лиге чемпионов, Клопп играл с «Ливерпулем» в финале против «Реала», Гвардиола с «Манчестер Сити» вылетел от «Реала» в полуфинале.
Имя победителя объявят 25 августа в ходе жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов в Стамбуле.
В топ-6 также попали:
4. Оливер Глазнер («Айнтрахт») — 75 очков
5. Унай Эмери («Вильярреал») — 74 очка
6. Жозе Моуриньо («Рома») — 51 очко
Особенно показательно было, когда их АТМ выбил из ЛЧ с этим)
Особенно показательно было, когда их АТМ выбил из ЛЧ с этим)
Бензема.
Бензема.
Хмм, и кого же из троих выбрать?
Бензема.
Бензема.
Хмм, и кого же из троих выбрать?