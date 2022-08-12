УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока сезона-2021/22

Стали известны номинанты на звание лучшего футболиста прошлого сезона по версии УЕФА.
Имя победителя объявят 25 августа в ходе жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов в Стамбуле.
На награду Лучшему футболисту сезона 2021/22 по версии УЕФА претендуют Карим Бензема, Кевин де Брюйне и Тибо Куртуа.
В топ-15 также попали:
4 Роберт Левандовски («Бавария», сейчас «Барселона» и сборная Польши) — 54 очка
5 Лука Модрич («Реал» и сборная Хорватии) — 52 очка
6 Садио Мане («Ливерпуль», сейчас «Бавария» и сборная Сенегала) — 51 очко
7 Мохамед Салах («Ливерпуль» и сборная Египта) — 46 очков
8 Килиан Мбаппе («ПСЖ» и сборная Франции) — 25 очков
9 Винисиус Жуниор («Реал» и сборная Бразилии) — 21 очко
10 Вирджил ван Дейк («Ливерпуль» и сборная Нидерландов) — 19 очков
11 Бернарду Силва («Манчестер Сити» и сборная Португалии) — 7 очков
12 Филип Костич («Айнтрахт» и сборная Сербии) — 7 очков
13 Лоренцо Пеллегрини («Рома» и сборная Италии) — 5 очков
14 Трент Александер-Арнолд («Ливерпуль» и сборная Англии) — 2 очка
15 Фабиньо («Ливерпуль» и сборная Бразилии) — 1 очко