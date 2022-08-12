УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока сезона-2021/22

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сегодня, 16:19

Стали известны номинанты на звание лучшего футболиста прошлого сезона по версии УЕФА .

Имя победителя объявят 25 августа в ходе жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов в Стамбуле.

На награду Лучшему футболисту сезона 2021/22 по версии УЕФА претендуют , и .

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