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УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока сезона-2021/22

сегодня, 16:19

Стали известны номинанты на звание лучшего футболиста прошлого сезона по версии УЕФА.

Имя победителя объявят 25 августа в ходе жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов в Стамбуле.

На награду Лучшему футболисту сезона 2021/22 по версии УЕФА претендуют Карим Бензема, Кевин де Брюйне и Тибо Куртуа.

В топ-15 также попали:

4 Роберт Левандовски («Бавария», сейчас «Барселона» и сборная Польши) — 54 очка
5 Лука Модрич («Реал» и сборная Хорватии) — 52 очка
6 Садио Мане («Ливерпуль﻿», сейчас «﻿Бавария» и сборная Сенегала) — 51 очко
7 Мохамед Салах («Ливерпуль» и сборная Египта) — 46 очков
8 Килиан Мбаппе («ПСЖ» и сборная Франции) — 25 очков
9 Винисиус Жуниор («Реал» и сборная Бразилии) — 21 очко
10 Вирджил ван Дейк («Ливерпуль» и сборная Нидерландов) — 19 очков
11 Бернарду Силва («Манчестер Сити» и сборная Португалии) — 7 очков
12 Филип Костич («Айнтрахт» и сборная Сербии) — 7 очков
13 Лоренцо Пеллегрини («Рома» и сборная Италии) — 5 очков
14 Трент Александер-Арнолд («Ливерпуль» и сборная Англии) — 2 очка
15 Фабиньо («Ливерпуль» и сборная Бразилии) — 1 очко

ЛЧ

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Храневец
Храневец ответ d1metras (раскрыть)
сегодня в 16:50
Я тоже недоумеваю , почему Кокоши нет в списках ?????
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 16:50
Карим Бензема!
Bwag25493
Bwag25493
сегодня в 16:49
Эм, а де бревно, пардон, за что? За очередную купленную чашку апл? А им не смешно самим? Зёма Реал вытащил на чемпионство в борьбе и на победу в ЛЧ, и там, и там став лучшим бомбардиром. Какие де брёвна, они о чём вообще? Тут без вариантов абсолютно.
d1metras
d1metras
сегодня в 16:47
А Кокорин где???? Эти УЕФА снова предвзяты))
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 16:36, ред.
Коротко о лучшем игроке !!!
Ironigor
Ironigor ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
сегодня в 16:30
Это уже особая каста . Бутырский в этом не участвует !)
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 16:27
С первым согласен, а вот на месте Карима должен быть Сашка Кокорин
Ironigor
Ironigor
сегодня в 16:24
Ну конечно же, это Дзюба и Бензема !)
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