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«Манчестер Сити» Гвардиолы vs «Ливерпуль» Клоппа. Сравниваем составы принципиальнейших соперников

вчера, 12:12
Ливерпуль - Манчестер Сити
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Салах Мохамед
Салах Мохамед
Нападающий
Холанд Эрлинг
Холанд Эрлинг
Нападающий
ван Дейк Вирджил
ван Дейк Вирджил
Защитник
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Тики-така против гегенпрессинга.

Противостояние «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» — одна из главных афиш, которую может предложить Английская Премьер-лига. На протяжении последних четырех сезонов именно эти две команды боролись за чемпионство, причем два раза первую и вторую строчку разделял лишь 1 балл. Преимущество по количеству трофеев за «горожанами», они брали золото при праймовых мерсисайдцах. «Ливерпуль» стал чемпионом страны, когда на «Сити» свалилась череда травм. После старта нового сезона можно сравнить составы этих команд

Эдерсон – Алиссон

Бразильское противостояние в составе английских клубов. По всем показателям преимущество одного над другим оказывается незначительным. В минувшем сезоне Эдерсон пропустил 26 мячей в 37 играх и отыграл 20 матчей на «ноль». У Алиссона сухих матчей столько же, но пропустил он на 2 мяча меньше, сыграл он 36 игр. В Лиге чемпионов минимальное преимущество тоже за голкипером «Ливерпуля».
Результат: победа «Ливерпуля».

​Кайл Уокер – Трент Александер-Арнольд

По части результативности Трент ожидаемо переигрывает Уокера, хотя это объясняется особой ролью крайних защитников в футболе Клоппа – такая же ситуация у Робертсона на левом фланге. Александер-Арнольд играет с мячом выше, часто оказываясь в финальной трети поля. В то же время тепловая карта касаний мяча показывает, что не менее активен он и на своей половине. Роль Уокера требует скорее надежности в обороне. Но даже так возраст берет свое – Кайл почти на 10 лет старше Трента, больше подвержен травмам и на данный момент объективно слабее.
Результат: победа «Ливерпуля».

​Эмерик Ляпорт – Вирджил ван Дейк

Эмерик в «Сити» больше задействован в продвижении мяча через пас – он лидер по количеству передач за игру (88,5 в сезоне 2021/22) и проценту их успешности (94,8 %). За ван Дейка говорит надежность и борьба в воздухе. Ляпорт выглядит более разноплановым игроком, отдаем предпочтение ему.
Результат: победа «Манчестер Сити».

Рубен Диаш – Жоэль Матип

Португалец в минувшем сезоне стал пятым в лиге по количеству передач за один матч (81,9) и вторым – по проценту их успешности (93.4). В целом ситуация аналогичная с парой Ляпорт-ван Дейк, у Матипа тоже преимущество по отборам и борьбе в воздухе.
Результат: победа «Манчестер Сити».

Жоау Канселу – Эндрю Робертсон

Как и в случае с Трентом Александром-Арнольдом, Робертсон более ориентирован на атаку и играет существенную роль в продвижении мяча. С Канселу интереснее. В новом сезоне подопечные Хосепа Гвардиолы успели обыграть «Вест Хэм» (2:0) – Жоау, играя левого защитника в этом матче, на деле чаще появлялся в полуфланге, как ближе к опорной зоне, так и на чужой половине поля. Португалец также может смешаться в пару к Родри в опорной зоне, когда другие два полузащитника уходят в атаку. Как итог, оба футболиста оказывают значительное влияние на игру команды, просто делают это по-разному.
Результат: ничья.

Родри – Фабиньо

Оба игрока начинали свой этап карьеры в английских грандах не очень гладко. Однако со временем и тот, и другой влились в игровые построения. На Фабиньо в последний сезон ложилась обязанность играть в обороне, чаще он находился с мячом на своей половине поля. Испанец же помогал в продвижении мяча и вышел на второе место по количеству пасов за матч (86,8). Родри больше вовлечен в игру своей команды, оказывает большее влияние на достижение результата.
Результат: победа «Манчестер Сити».

Кевин Де Брюйне – Джордан Хендерсон

Джордана можно назвать игроком старой формации, он редкий пример преданности клубу. Англичанин не наделен значительным футбольным талантом, не запоминается действиями в атаке и всего добился характером. Для «Ливерпуля» Хендерсон – больше лидер в раздевалке и трудяга в центре поля. При всех симпатиях к Джордану Кевин выглядит значительно более разнообразным и системообразующим игроком. Бельгиец сохраняет результативность – в отсутствие основного центрфорварда он сам стал забивать больше, но отдал меньше результативных передач.
Результат: победа «Манчестер Сити».

Бернарду Силва – Тьяго Алькантара

Алькантара не может провести полный сезон за «Ливерпуль» из-за травм – это сказывается на его вовлеченности в игру. Хотя, появляясь на поле, испанец покрывает значительные пространства, участвует в верховых единоборствах. Силва более ориентирован на атаку, притом в последний год ушел с позиции правого вингера в полузащиту, но продолжил забивать. Из-за травматичности Алькантара не может конкурировать с Бернарду в этом противостоянии.
Результат: победа «Манчестер Сити».

Рияд Марез – Мохамед Салах

Победитель в этой паре известен сразу – египтянин намного сильнее влияет на игру своей команды, чаще появляется на поле, под него подстраиваются одноклубники. На это наслаивается крайне удачный – второй за карьеру по результативности – сезон 2021/22 (23 гола и 13 результативных передач за 35 игр АПЛ). Противопоставить такому Салаху игроку «Сити» нечего.
Результат: победа «Ливерпуля».

Эрлинг Холанд – Дарвин Нуньес

Оба игрока начинают сезон в новой команде. Брать во внимание получается пока только один матч – в первом туре АПЛ норвежец вышел в стартовом составе и оформил дубль, а уругваец забил гол и отдал голевую передачу. При этом Дарвин вышел с замены. К слову, это не отменяет того факта, что Эрлинг высокий уровень показывает уже давно – еще в Бундеслиге он сразу влился в игру дортмундской «Боруссии» и стал лидером. На счету Нуньеса – лишь один яркий сезон в составе «Бенфики».
Результат: победа «Манчестер Сити».

Джек Грилиш – Диогу Жота

Грилишу статус самого дорогого трансфера в истории лиги не пошел на пользу – англичанин на первых порах не оправдывает авансов, хотя на поле появляется достаточно часто. С Жотой ситуация противоположная – он уже оказывает влияние на игру мерсисайдцев. Логично предположить, что Диогу продолжит прогрессировать в новом сезоне, тогда как Грилишу предстоит только начать оправдывать ожидания.
Результат: победа «Ливерпуля».

Общий счет: 6:4, победа «Сити».

Сравнение не отражает ситуации с личными встречами – именно у «Ливерпуля» преимущество в реальных матчах прошедшего чемпионата (победа 3:2, ничья 2:2).

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Все комментарии
Beket Tusinbaev
Beket Tusinbaev
вчера в 23:39
Думаю в этом сезоне у МС и ЛФК серёзные конкуренты. Хорошо усилились ТТХ и Арсенал. Трансферное окно ёще не закрылось шансы на усиление есть у Челси и МЮ. У МС проблема с скамейкой запасных. Трудно будеть в длинной дистанций если случится травмы ключевых игроков. У ЛФК нет креативного полузащитника. Трудно пока и рано делать прогнозы насчет гегемонию МС и ЛФК.
John 5mith
John 5mith
вчера в 23:38
Пара Грилиш - Жота совершенно не в тему. Они оба только подмена Фодену и Диасу. И Фил в этом сравнении смотрится явно лучше - он уже отлично вписался в игру команды, а Луис несмотря на свою технику и скорость частенько выглядит отдельной от команды деталью. Примерно как Стерлинг лет 5 назад.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 22:29, ред.
Адекватная статья, сопоставимые пары, реальные - футбольные выводы.

Единственный нюанс насчёт фразы "тики така против гегенпрессинга"... По прессингу всё понятно, однако тики-таки больше нет. Она возникла ... и ушла в небытиё. Так говорят каталонцы, которые называют её и другим именем - ХавИньестой. И ведь действительно, когда играли эти двое - да, это было божественно, а всё остальное - это что угодно, но не така.
Бык без трезубца
Бык без трезубца ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 15:40
Наверное он имел ввиду выступление в еврокубках, тогда действительно АПЛ доминировала. Все 4 английские команды играли в финалах ЛЧ. И тогда не было такой Барселоны как сейчас, Реал был конечно во многом слабее, чем нынешний, но они выходили из группы. Лион смотрелся круче, чем нынешний ПСЖ (возможно при Гальтье они будут топами). Бавария непонятно в каком состоянии была, может настолько были сильны другие команды, что Бавария не играла так как сейчас. Бавария показывала хорошую игру, но нестабильную. Милан был сильнее любой нынешней итальянской команды, а Интер явно был сильнее Наполи, нынешнего Милана и Интер. Хотя тот Интер выиграл ЛЧ на финише когда их лидеры уже постарели, проблемы доставляли любой команде.
Бык без трезубца
Бык без трезубца ответ Roger Young (раскрыть)
вчера в 15:27, ред.
По мне пары почти равные, кроме пары Силва и Тьяго, где Силва будет посильнее, а вот если Силва и Вейналдум это уже вопрос.
Бык без трезубца
Бык без трезубца ответ протон (раскрыть)
вчера в 15:23, ред.
Согласен тот 5 летний отрезок был за АПЛ. Английские клубы настолько были сильны что остальные команды из других лиг меркли. Сейчас нет 3 английских команд способных дойти до полуфинала ЛЧ, только 2 за прошедший сезон. А в сезоне 2007-2008 и в сезоне 2008-2009 так вообще могли выйти все 4 английские команды в полуфинал, но к Ливерпулю сводились в пару Арсенал и Челси. Такое вообще то возможно учитывая количество английских команд.
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 14:47
Челси станет чемпионом/
Roger Young
Roger Young
вчера в 14:45
Ван Дейк все-таки посолиднее Ляпорта, я бы отдал голос за него. А вот Робертсон явно слабее Канселу, тут победитель однозначно Сити.
протон
протон ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 14:12
Спасибо. Интересно было почитать
DXTK
DXTK ответ протон (раскрыть)
вчера в 14:11
это когда это было в АПЛ раньше не 2 команды претендовавшие на титул а 4? наверно АПЛ стали все смотреть с прихода Абрамовича в Челси. Давайте вспомним конец 90-х начала 2000 кто разыгрывал АПЛ? Арсенал Венгера или МЮ Фергюсона. С 98 года по 2004, в этот же период их доминирования в лиге и были выиграны и требл МЮ, и продлилась беспроигрышная серия Арсенала.

Сегодня, как и тогда также 2 команды МС (вместо МЮ) и Ливерпуль (вместо Арсенала) спорят за титул, а остальные где то там, пытаются их догнать а иногда и пытальс встать между ними.
YGGDRASILL911
YGGDRASILL911 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 13:41
Запас очков не будет, с таким Ливерпулем нет и шансов расслабиться. Игра за Суперкубок показал, что Сити еще не готов к новому сезону так, как надо. Ливерпуль хоть и потерял очки в первой игре нового сезона АПЛ, все равно не меньше фаворит, чем Сити. Так что запас очков не ждите.
volga.kot
volga.kot
вчера в 13:15
Сити- мощь и сила
Elliada
Elliada ответ YGGDRASILL911 (раскрыть)
вчера в 13:09
Гвардиола стремится выиграть все трофеи. Это одновременно хорошо и плохо. Но сейчас для Сити в приоритете ЛЧ. Поэтом Гвардиола постарается иметь запас очков в АПЛ к решающим матчам ЛЧ, чтобы не было как в прошлом году
YGGDRASILL911
YGGDRASILL911 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 12:56
Откуда такая уверенность? Вы болельщик Манчестер Сити - понятно. Сити фаворит 21° от титула, скажем, но и Ливерпуль в этом сезоне может стать чемпионом. Гвардиола настаивал на трансфер Холанда в Ман Сити, чтобы выиграть наконец-то в Лиге чемпионов, а не АПЛ. В АПЛ даже без чистого нападающего выиграли, так что в этом сезоне Сити захочет выйти в финал Лиги чемпионов и выиграть, а в АПЛ как получится. А в этом случае Ливерпуль ждет.
mtv191991
mtv191991
вчера в 12:25
Вот это аналитика конечно
протон
протон
вчера в 12:20
Конечно, куда до этих двух, скажем, МЮ с треблом - или тремя чемпионствами.
Или непобедимому Арсеналу, чье достижение было получено, наверное, в пиковый момент АПЛ, когда сильнейших команд было не 2, а 4
Или до Челси, которые пропустили всего полторадесятка мячей за весь сезон.
Тот Ливерпуль, АПЛ не брал, зато прихватил ЛЧ. Это, наверное, тоже немало говорит об уровне того турнира.

Суть в том, что доминирование этих двух команд возможно (и выглядит) таким впечатляющим как раз потому, что МЮ уже почти 10 лет вообще не суперклуб, Арсенал тоже, а Челси только-только строит команду (победа в ЛЧ - очень круто, но Тухель работает всего год, и явно еще очень многое предстоит сделать). Уровень конкуренции принципиально ниже, а топовых матчей с равными по уровню соперниками меньше - поэтому и тезис о том, что теперь «87 очков недостаточно для победы» не может быть адекватным доказательством уровня команд.
протон
протон
вчера в 12:20
Такой красивый и интересный Футбол только 2 команды(Клоппа и Пепа) показывают в истории АПЛ.
Конечно, футбол эволюционирует, как и всё вокруг. Дальше будет лучше, мб не сразу, после Великой зарубы Ферги-Арсен-Жозе-Рафа был период стагнации, теперь снова скачок, и так всегда. В будущем будут команды круче этих. Это как с айфонами - сейчас мощнейшие в истории, через пару лет выйдет новый покруче
Elliada
Elliada
вчера в 12:19
Этот сезон Сити не повторит прошлогодней ошибки. Выиграет задолго до окончания сезона
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